Presidente del IPD sobre la Liga 1: “Mientras no haya garantías, no se puede reanudar la competencia”

No hay marcha atrás. La determinación de reanudar la competencia de la Liga 1 no tiene ni tendrá consenso hasta que se asegure que no se volverá a generar aglomeraciones entre hinchas como ocurrió el pasado viernes en el Universitario vs. Cantolao, así lo dejó en claro el presidente del IPD.

Gustavo San Martín se refirió a la cancelación de la competencia del Torneo Apertura, luego de que se registrara la presencia de un numeroso grupo de aficionados afuera del Estadio Nacional en el único partido que se jugó, ocasionando problemas a la Policía Nacional.

El mandamás del Instituto Peruano del Deporte señaló que partidos no se reanudarán hasta tener la certeza de que el lamentable incidente no se repetirá en la Liga 1, pues al margen de los disturbios, podrían ocasionar más contagios en plena pandemia del coronavirus.

“Mientras no tengamos las garantías de que esto no va a volver a pasar, no podemos dar los permisos para que se reanude la competencia. (...) Lo importante es que la población tome conciencia... La manera que se realizó ayer no es la correcta”, expresó Gustavo San Martín en una entrevista a RPP.

Asimismo, San Martín manifestó que habrá comunicación con las autoridades respectivas para evaluar si la competencia de la Liga 1 regresará; además, no descartó que haya una suspensión definitiva.

IPD anuncia la suspensión de los partidos restantes de la Liga 1

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) determinó suspender la Liga 1 luego de no haberse cumplido las medidas sanitarias correspondientes. Mediante un comunicado oficial, el ente deportivo nacional explicó las motivos de la detención del torneo local.

“Al no haberse cumplido, por parte de la población apostada en las afueras del Estadio Nacional, con los protocolos de distanciamiento, uso de mascarilla, entre otros, y al haber ocasionado situaciones de riesgo en temas de salud y seguridad, el Instituto Peruano del Deporte suspende los partidos restantes de la fecha 7 del campeonato: sábado 8, domingo 9 y lunes 10 de agosto”. indica el comunicado.

