Jefferson Farfán escribió su nombre con tinta indeleble en la historia del Lokomotiv Moscú, club que lo cobijó en los últimos años. Días atrás, la institución había anunciado que el peruano no continuaría en el equipo, por esa razón le organizaron un homenaje de despedida al atacante que alzó 4 títulos en el fútbol ruso.

En los videos compartidos por el club a través de sus redes sociales se aprecia el ingreso triunfal de la ‘Foquita’ portando un look casual. La alegría de Farfán se vio reflejada cuando saludó uno a uno a sus compañeros que estuvieron alineados en el campo de juego.

En la parte central de la ceremonia, el peruano expresó todo su agradecimiento al Lokomotiv Moscú y remarcó que nunca olvidará esa experiencia. “Siempre el Lokomotiv va a quedar en mi corazón”.

“Son tres años y medio imborrables, estoy muy agradecido por todo lo que me han brindado, me he sentido en familia, por eso estoy muy agradecido con el club”, añadió el jugador de 35 años de edad.

En dicho homenaje, el presentador aprovechó para preguntarle a Farfán sobre su futuro, pero el peruano no dio detalles al respecto. “Eso ya lo voy a manejar con mi manager. Ahora solo desear lo mejor a mis compañeros y que sigan los éxitos”, indicó.

Lokomotiv anunció partida de Jefferson Farfán

Luego tres temporadas como jugador del Lokomotiv de Moscú, el peruano Jefferson Farfán buscará un nuevo destino en su carrera deportiva. El club ruso anunció el final del vínculo que los unió desde el 2016.

“¡Gracias, Jeff! ¡Jefferson Farfán se fue de Lokomotiv después de que expiró su contrato! Nos gustaría agradecer a Jeff por su increíble juego a lo largo de los años. Fue un jugador clave en la temporada ganadora del título 17/18. Buena suerte ‘rey peruano’”, publicó el club días atrás.

Durante las tres temporadas que la ’Foquita’ integró las filas del equipo ‘verde’, jugó 69 partidos, logrando anotar 25 goles. También ganó 1 Premier League Rusa y 2 Copa de Rusia.

