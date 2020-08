Transmisión Barcelona vs. Napoli EN VIVO: por el pase a los cuartos de final de la Champions League

HOY EN VIVO Barcelona vs. Napoli | HOY Partido Barcelona contra Napoli | Por los octavos de final de la Champions League desde el C amp Nou. La transmisión del partido se realizará ONLINE GRATIS a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora de España) por señal de ESPN 2, Movistar Liga de Campeones y Mitele Plus.

Para seguir ONLINE por INTERNET el Barcelona vs. Napoli con las incidencias con fotos y videos será a través de La República Deportes.

El Barcelona llega con 4 victorias de sus últimos 5 encuentros de Liga Santander (1 derrota), resultados que finalmente no le han servido para ser campeón, además ha dejado malas sensaciones por el camino.

En cuanto a la Champions League, los ‘azulgranas’ llega con un marcador ligeramente favorable tras el 1-1 de la ida en territorio italiano. Un resultado que le permite encarar con cierto optimismo esta llave, teniendo en cuenta que jugando en casa en esta competición no ha perdido en sus últimos 35 partidos (31 victorias y 4 empates). En este caso, le vale cualquier victoria o empate por 0-0 para lograr clasificarse.

Mientras que al frente estará el Napoli, equipo que ha logrado ganar 3 de sus últimos 5 encuentros de Serie A (2 derrotas). Para sus aspiraciones, estos resultados le dieron la posibilidad de disputar la próxima edición de la Europa League tras haberse proclamado campeón de la Copa Italia.

Si hablamos de la Champions League, el Napoli llega con la obligación de remontar el 1-1 de la ida, resultado que por haber encajado gol en casa le obliga a marcar en el Camp Nou un mínimo de 2 goles si quiere acceder a cuartos de final. Los resultados que le conviene es cualquier victoria y empates con varios goles (2-2 o 3-3) para conseguir la clasificación.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Napoli EN VIVO?

El Barcelona vs. Napoli EN VIVO, duelo para definir al clasificado a los cuartos de final de la Champions League, está pactado para los siguientes horarios según tu país:

- México - 1:00 p. m.

- Perú - 2:00 p. m.

- Ecuador - 2:00 p. m.

- Colombia - 2:00 p. m.

- Estados Unidos (Florida, Whasington, Nueva York y Miami) - 2:00 p. m.

- Venezuela - 3:00 p. m.

- Bolivia -3:00 p. m.

- Paraguay - 4:00 p. m.

- Chile - 4:00 p. m.

- Argentina - 4:00 p. m.

- Uruguay - 4:00 p. m.

- Brasil - 4:00 p. m.

¿Dónde ver EN DIRECTO Barcelona vs. Napoli? | Champions League

Para ver el Barcelona vs. Napoli EN VIVO por la Champions League, podrás seguirlo por los siguientes canales de transmisión como ESPN 2.

- Argentina: ESPN 2 y ESPN Play

- Bolivia :ESPN 2 y ESPN Play

- Brasil: Esporte Interativo Plus, TNT Go, TNT Brasil

- Chile: ESPN 2 y ESPN Play

- Colombia: ESPN 2 y ESPN Play

- Ecuador: ESPN 2 y ESPN Play

- Paraguay: ESPN 2 y ESPN Play

- Perú: ESPN 2 y ESPN Play

- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, MiTele Plus

- Estados Unidos: B / R Live, Univision NOW, UniMás, TUDN USA, TUDN en Vivo

- Uruguay: ESPN 2 y ESPN Play

- Venezuela: ESPN 2 y ESPN Play

