“No puedes hacer todo solo”, la crítica de la hermana de Cristiano Ronaldo al plantel de Juventus

El doblete de Cristiano Ronaldo no alcanzó para que la Juventus avanzara en la Champions League. Pese a la victoria por 2-1 frente al Lyon, el gol de visita del cuadro francés sentenció la participación del vigente campeón de la Serie A en el torneo europeo.

La eliminación de la ‘Juve’, la segunda consecutiva desde la llegada de Cristiano Ronaldo, ha generado una ola de comentarios negativos. Elma Aveiro, una de las hermanas de ‘CR7’, publicó un mensaje en Instagram donde deja entrever una clara crítica a los compañeros de la estrella portuguesa y los acusa de dejarlo solo.

“Tú lo hiciste mejor que nadie, orgullo de verte jugar y ver tu dedicación, pero lamentablemente solo no puedes hacerlo todo. ¡Además es imposible! Sabes que el fútbol es así, pero también tienes que pensar que hiciste lo mejor que pudiste y sigues siendo el mejor”, escribió Elma el mensaje acompañado de una fotografía de Cristiano mirando al cielo y lamentándose por la actuación en el Allianz Stadium.

No es la primera vez que Elma Aveiro critica al plantel de la Juventus. Para la final de la Copa Italia ante Napoli, arremetió contra el entrenador Maurizio Sarri. “Tú solo no puedes hacer milagros. No puedo entender cómo se puede jugar así”, comentó.

Sarri no es más DT de la Juventus

Juventus destituyó este sábado al técnico Maurizio Sarri después de la eliminación sufrida contra el Lyon. El DT italiano llegó a la ‘Juve’ en el verano de 2019 en sustitución de Massimiliano Allegri, quíntuple campeón de Italia y cuádruple campeón de la Copa Italia, y tenía contrato en vigor hasta 2022.

El fracaso europeo fue la última gota que convenció a la directiva de la ‘Vieja Señora’ a cambiar de guía técnica, tras una temporada acabada con el noveno título liguero consecutivo, pero también con derrotas en la final de la Copa Italia y en la Supercopa italiana.

