Gennaro Gattuso: “Jugar contra el Barcelona será como escalar el Everest” [VIDEO]

Quedan pocas horas para que finalicen los octavos de final de la UEFA Champions League y el Napoli sabe que no tiene una tarea sencilla, debe vencer al Barcelona en el Camp Nou si desea avanzar a la siguiente fase.

Gennaro Gattuso, entrenador del equipo italiano, es consciente de la dificultad del partido: “Sabemos que debemos escalar el Everest”, declaró el estratega del cuadro partenopeo en la rueda de prensa previa al compromiso.

Además, para el exfutbolista es muy peligroso que el Barcelona no haya ganado ningún título todavía porque “seguramente les dará más fuerza”. “Es un equipo que está acostumbrado a ganar. Yo sé, que cuando estás acostumbrado a ganar, quieres hacerlo siempre”, dijo.

Sin embargo hay un factor que el italiano considera favorable para su equipo: “El público es el fútbol. Sin público no es fútbol. Te da vibraciones. Puede ser un punto a favor, pero también te puede crear estrés. Pero venir aquí y jugar sin público es un poco de ventaja. Con 90.000 espectadores lo puedes pagar” puntualizó.

Finalmente, alabó a los catalanes indicando que “tiene grandes jugadores y son un espectáculo verlos jugar”.

En cuanto a las novedades del Napoli, Gattuso señaló que Lorenzo Insigne todavía sigue con molestias y esperará para incluirlo en el once inicial. “Lorenzo hizo una parte de la sesión y hablaré con él. Hablaré con él, con los médicos, pero si no está al 100 por cien no jugará”, sostuvo el técnico oriundo del sur de la península itálica.

Para clasificar a cuartos de final, el Napoli debe vencer al Barcelona o empatar por más de un gol. El marcador en el partido de ida terminó 1 a 1.

