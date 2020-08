Juventus quedó eliminado frente al Lyon por la Champions League. El duro revés sufrido por los italianos terminó en la salida de Maurizio Sarri. Miralem Pjanic, actual futbolista del Barcelona, se refirió al trabajo del estratega.

“El hermoso juego de Sarri, el que se vio en el Napoli, no estuvo este año. Eligió jugar diferente”, reveló el volante para Sky Sports. Pjanic salió del cuadro italiano para llegar al Barcelona de España.

PUEDES VER Manchester City eliminó al Real Madrid de la Champions League

“Los últimos meses no han ido como yo quería, esperaba jugar más, no sé por qué fue así. Este año tuvimos algunos problemas. aunque jugamos un fútbol diferente. No debemos menospreciar lo que hemos hecho, ganar no es fácil aunque lo logremos. La ‘Juve’ debe seguir haciendo cosas extraordinarias, pero en Europa tenemos que hacer más, este club debe ganar”, aseveró el bosnio.

Pjanic también se refirió a su último partido con la Juventus, el cual significó una gran decepción porque sentía que tenían todo en la mano ganarlo, pese al penal en contra en los primeros minutos.

PUEDES VER La Juventus despide a Maurizio Sarri como entrenador

“Salimos, pero no lo hicimos, lo sentimos mucho. Es difícil de aceptar, este club tiene que aspirar a mucho más. Los últimos años lo han demostrado mucho mejor, espero que este grupo haga más y estoy seguro que lo hará”, concluyó.

Un año después de su eliminación en cuartos de final, la ‘Vecchia Signora’ verá por televisión la ‘Final a 8’ de Lisboa, pero la eliminación esta temporada deja en peor lugar a la ‘Juve’ que el año pasado.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.