Claudio Pizarro: “A mi carrera solo le faltó un Mundial”

Claudio Pizarro fue durante cerca de 20 años uno de los referentes de la selección peruana. Pese a conseguir una medalla de bronce en la Copa América 2015 y clasificar a Rusia 2018, el ‘Bombardero de los Andes’ tiene la espina clavada de no haber estado en un Mundial.

“Lo dije y no cambiará, resultó una gran decepción no participar del Mundial. Me dolió y dolerá, fue lo único que le faltó a mi carrera. Pero siempre respeté las decisiones de cada entrenador, sabiendo que debía aceptarlas y seguir adelante”, reveló Pizarro para el portal de la FIFA.

PUEDES VER Liga 1 confirma suspensión del partido entre Alianza Lima y Binacional

Al ser consultado sobre cuánto influyó el trabajo de Ricardo Gareca en la selección peruana, el exjugador aceptó que el argentino ayudó mucho a devolver la identidad de la ‘blanquirroja'.

“Volvimos a jugar un fútbol dinámico, al ras del piso, con picardía, con sazón, como decimos. Además, devolvió la confianza a jugadores que la habían perdido, y eso hizo que el fútbol peruano vuelva a sus inicios”, declaró.

El exfutbolista de Alianza Lima confesó que la selección peruana significó todo para él, pues todo niño sueña con alcanzarla. “No solo tuve la suerte de cumplirlo, sino de hacer una carrera larga. Fui capitán y viví cosas importantes, como clasificarse al Mundial después de tantos años”, agregó.

Según Pizarro, cuando llegó a la selección peruana en 1999 vio situaciones complicadas que solicitaban un fuerte cambio en la mentalidad y en ser más profesionales. “Eso intenté transmitir desde ese entonces”, concluyó.

PUEDES VER Clubes extranjeros saludaron a Universitario por su aniversario

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.