Varane tras errores que le costaron la eliminación al Madrid: “Esta derrota es mía”

El central del Real Madrid Raphael Varane hizo autocrítica este viernes tras los dos errores que costaron los goles del Manchester City, afirmando que “esta derrota, para mí, es mía”, tras perder 2-1 contra el equipo ‘Citizens'.

“Quiero dar la cara porque esta derrota para mí es mía, la tengo que asumir, estoy triste por mis compañeros, por sus esfuerzos, tengo responsabilidad en la derrota”, sostuvo Varane para el canal de la Champions League, tras quedar eliminados en octavos.

“Los errores se pagan muy caro a este nivel. No tengo explicaciones en estos errores, es una noche complicada para mí. En lo bueno y en lo malo tengo que asumir mi papel, no hay que pensar más, lo que hemos hecho es darlo todo en el campo, a veces puedes fallar, hoy he fallado y lo tengo que asumir”, indicó el central francés.

“Me sentía bien en el partido, quizá hemos arriesgado un poco demasiado al principio y lo hemos pagado caro”, añadió Varane post partido ante los ‘Sky Blues'.

“Esto no me ha pasado muchas veces en mi carrera, hay errores en todo el campo, pero hay algunas zonas donde se paga muy caro”, explicó el defensa del Real Madrid.

“No hay que hablar mucho, todos saben que estoy triste, que lo tengo que asumir. Hay que tener carácter para volver más fuerte, pero va a ser una noche complicada”, finalizó.

