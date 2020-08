Champions League: la magia está de vuelta

La melodía celestial del mejor torneo de clubes del mundo volverá a emocionarnos. Lo hará en circunstancias inesperadas ante una pandemia que modificó por completo la competición cuando se estaban jugando los octavos de final. El coronavirus azotó al mundo y la UEFA no tuvo más remedio que alterar los planes, pero antes se terminará lo ya iniciado, pues los cotejos que restan para definir los clasificados a cuartos sí serán cada uno en el estadio del equipo local.

Precisamente hoy se reanuda la Champions League con dichos cotejos. Real Madrid llegó a Inglaterra para vivir por unos días en una burbuja sometido a estrictas normas de sanidad previo al cotejo de hoy ante Manchester City. El equipo de Zinedine Zidane deberá remontar un marcador adverso (2-1), pero tiene experiencia en eso, aunque esta vez no podrá contar con Sergio Ramos, quien quedó fuera fue sanción.

El City es poderoso en el aspecto ofensivo, aunque deja dudas atrás. Así perdió la semifinal de la FA Cup recientemente ante el Arsenal en Wembley. Este encuentro pondrá frente a frente a Zidane y a Guardiola, dos de los mejores técnicos del mundo. Zizou ha conquistado tres Champions con el Madrid, mientras que Pep persigue ganar el título con otro equipo que no sea el Barcelona. No lo logró con el Bayern, ¿lo hará con el City?

“Se jugó hace mucho la ida, mucho. Estamos en casa, pero sin nuestra gente. Real Madrid es un equipo que le esperas por un lado y te sale por otro. Hemos hablado de ellos, pero nos hemos enfocado más en nosotros”, dijo Guardiola.

Cabe recordar que, además de Ramos, Zidane no contará para este duelo con James Rodríguez ni Bale, precisamente el francés se pronunció al respecto en la previa. “No voy a explicar por qué no viaja Bale, es personal. Él ha preferido no jugar. Es una conversación que se queda en el vestuario”, señaló el DT.

Cristiano en acción

Juventus conquistó la Serie A, pero ha dejado algunas dudas. Con Cristiano y Dybala a un gran nivel debería bastarles para superar a un Lyon que solo ha jugado un partido oficial, la final de la Copa de la Liga, en los últimos cinco meses, y la perdió. Hay que recordar que el partido de ida fue a favor del cuadro francés por 1-0.

La emoción de la Champions continuará mañana cuando Barcelona reciba a Napoli y el Bayern de Múnich al Chelsea, pero esos encuentros son una historia aparte. Eso sí, todos buscarán el camino a Portugal, donde se desarrollará de aquí en adelante todos las disputas por la orejona.