Jean Ferrari: “Universitario no le pertenece a las administraciones”

Jean Ferrari explicó lo que pasa con las administraciones en Universitario de Deportes y cuál es la forma de afrontar esta crisis. El exjugador ‘crema’ también se refirió a su relación con Ángel Comizzo.

“Las administraciones que entran al club deben entender que Universitario no les pertenece. El procedimiento en el que está la ‘U’ se ha desfigurado. Mientras no haya una entidad que regule, fiscalice u ordene, la situación va a seguir así. Los administradores son eso: administradores. No vendedores”, aseveró Ferrari para el VAR del fútbol.

El ex gerente deportivo ‘crema’ dijo que los administradores muchas veces no tienen la capacidad para afrontar lo que conlleva la ‘U’, y si la tienen la usan para sus beneficios personales utilizando a Universitario como un negocio particular.

“Yo no soy partidario de vender Campo Mar o el estadio Lolo Fernández para solucionar la deuda. Habría que repotenciarlos, buscar nuevos terrenos, nuevos lugares para seguir creciendo, hacer un club social para ganar socios, eso no se está haciendo”, indicó.

Al ser consultado sobre su relación con Comizzo, Ferrari manifestó que cuando él llegó, conversaron y se dijeron las cosas como son. “Si me caes mal, me siento y te digo las cosas a la cara, si nos tenemos que ir a los golpes, nos iremos, yo soy manco”, agregó.

Jean Ferrari: “El no me cae mal, es un buen entrenador”.



“Con Comizzo aclaramos bien las cosas, pero a mí no me gustó que se vaya diciendo cosas que no eran. No me cae mal, es un buen entrenador”, concluyó el ex gerente deportivo de Universitario.

