La realización del partido entre Alianza Lima vs. Binacional se debilitó durante las últimas horas luego que se confirmara que parte del plantel del cuadro puneño es portador de la COVID-19, sin embargo, los ‘blanquiazules’ no se desconcentran con ninguna versión mientras no sea oficial.

Lejos de pensar en la posibilidad de que haya sanción drástica contra el ‘Poderoso del Sur’ y otorguen los puntos al cuadro de La Victoria, Mario Salas dejó en claro que su energía está puesta en el compromiso programado para el domingo en el Estadio Nacional.

“El enfoque nuestro está en llegar con el mejor nivel y el equipo que ponga Binacional va a ser competitivo, no estamos preocupados por eso. Si llega algo a pasar, que sea de extrema urgencia, los organismos estarán dispuestos a tomar las medidas que correspondan. Nosotros no tenemos ninguna duda, para nosotros el partido se juega, así que nuestro enfoque está puesto en Binacional”, aseguró en conferencia de prensa.

Además, Mario Salas aseguró que a estas alturas de la competencia no hay favoritismos que influyan en el gramado. “Las cosas hay que demostrarlas en el campo, más allá de los nombres, que Alianza los tiene, hay que demostrarlo en la cancha”.

Incluso el entrenador de Alianza Lima señaló que no decidirá por el once titular para el duelo ante los de Juliaca, pues tiene previsto ultimar detalles un día antes del partido, fecha en la que espera ver todo más claro.

“El equipo titular no lo defino hasta el último entrenamiento que es el sábado, pero no tengo ninguna duda con respecto a quién podría ser ese equipo. Considero que todavía nos falta por mejorar, desarrollar algunas cosas y perfeccionando otras”, declaró Mario Salas.

Finalmente sostuvo que la participación de Patricio Rubio en el duelo del domingo no está asegurada. “Viene saliendo de una ‘para’ larga por la cuarentena, estar algunos días sin entrenar, por lo que esperar que su desempeño sea óptimo desde el primer minuto no es justo. Esperamos que se ponga a punto lo antes posible, que siga esta evolución y vamos a ver a cómo llega hasta antes del partido”, sentenció.

