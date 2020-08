Ray Sandoval, recientemente separado de las filas del Sporting Cristal, continúa Generando debate tras su accionar extrafutbolístico protagonizado el pasado domingo 2 de agosto. Como se recuerda, en aquella oportunidad el deportista manejó en estado de ebriedad y atentó contra un auto, propiedad del chico reality Sebastián Lizarzaburu.

Ahora, en una entrevista concedida para el programa Al ángulo de Movistar Deportes, César ‘Chalaca’ Gonzáles ha opinado sobre lo sucedido, en especial sobre la decisión tomada por el club Sporting Cristal. Actitud que ha generado muchos comentarios adversos y duras críticas en redes sociales.

PUEDES VER La fuerte crítica de Pedro García por el caso de Ray Sandoval [VIDEO]

“Yo personalmente, muy a lo ‘Chalaca’ Gonzáles, no estoy de acuerdo con la sanción a Ray Sandoval”, fue lo primero que dejó en claro el exdefensor. “Yo no estoy de acuerdo con eso. Nosotros no hemos nacido para andar sancionando jugadores. Nosotros hemos nacido para apoyar jugadores”, agregó en el programa deportivo.

De igual manera, Gonzáles explicó cómo un profesional técnico de menores mantiene dos personalidades en su trabajo. Uno exigente, mientras que otra es más paternal. “El entrenador de menores tiene siempre su corazón repartido entre la parte paternal, y la parte exigente. No puedes tener tu corazón en un solo lado”, zanjó.

El técnico dijo además que aunque el caso de Sandoval se trate de una infracción a la ley, era un episodio que al final terminaría. Además, exculpó al propio protagonista para responsabilizar al club que lo albergaba por no haber prevenido a tiempo una conducta como la demostró si sabían que era “un chico problema”.

“Esto pasa, en dos o tres días más, pasa. Y si habría que castigar, yo castigo a los del departamento psicológico del club. ¿Por qué no lo trabajaron bien si sabían que era un chico problema? Al departamento social, ¿por qué no lo trabajaron bien?”, increpó ‘Chalaca’ Gonzáles hacia Sporting Cristal.

PUEDES VER Andrea Miranda: antes y después de la modelo involucrada en escándalo con Ray Sandoval

De igual manera el técnico manifestó que no entiende cómo se puede botar a alguien de un club pero colocándole un psicólogo. “Yo no entiendo eso hasta ahora”, para concluir con que todo se trató de un error como muchos otros jugadores famosos y consagrados también cometieron.

“Fue un error que los chicos cometen. Lo ha cometido Sotil, lo ha cometido Cueto, lo ha cometido Velásquez. Yo he estado en Alianza Lima y he jugado con ellos muchos años. Fui campeón con ellos. Cometemos errores, los errores pasan de dos, tres, cuatro, a cinco días,” restó importancia Gonzáles agregando además que en lugar de la separación de Cristal pudieron haberle impuesto una multa, cambiarlo de sede o incluso haberle descontado una considerable suma de su sueldo.

PUEDES VER Antecedentes y escándalos de Ray Sandoval, el jugador separado de Sporting Cristal

El pasado lunes 4 de agosto, el club rimense oficializó el retiro de Sandoval mediante un comunicado que señalaba que se había “decidido proceder con la separación inmediata y definitiva del futbolista Ray Sandoval del equipo profesional de fútbol masculino, suspendiendo de manera integral toda actividad profesional del deportista”.

Por su parte, Ray desvinculó a través de su cuenta de Instagram a su pareja Andrea Miranda del bochornoso incidente. Por el contrario, se culpó de todo y detalló que lo qué hizo fue por motivos personales. En tanto, Sebastián Lizarzaburu anunció por el mismo medio que pediría garantías para su vida y la de su familia, incluyendo a su hija y a la madre de la pequeña, su expareja Andrea San Martín.

En medio de toda esta situación se sabe que el psicólogo deportivo de Sporting Cristal durante el 2018, Julio César Peche, trabajó de especial manera con el ‘Rayo’ luego de que fuese separado por ‘Chemo’ del Solar un año antes. Los resultados fueron una alta en su rendimiento y que Sandoval sea contratado en el extranjero. Algo que al parecer no se mantuvo.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.