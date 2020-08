El afectuoso mensaje de despedida de Lionel Messi a Iker Casillas: “Fue duro tenerte de rival”

Durante muchos años, Lionel Messi se midió, en calidad de rival deportivo, a Iker Casillas cuando protagonizaron el clásico español entre Real Madrid y Barcelona. A pesar de los duros enfrentamientos que asumieron, ninguno ha sido mezquino sobre la trayectoria del otro.

En la despedida de la carrera futbolística del exportero se dio una gran muestra de ese respeto, pues la ‘Pulga’ se dirigió hacia el español de 39 años para expresar su admiración, resaltando su labor con el club merengue y con la selección de España.

“Iker Casillas se retira hoy, pero ya pasó a la historia del fútbol hace tiempo, no solo por haber sido un referente de LaLiga, sino porque a nivel internacional también lo consiguió ganar todo”, enfatizó Lionel Messi en el diario AS.

Asimismo, la estrella argentina reconoció la dificultad que encontró al tenerlo en el arco contrincante, aunque señaló que ese obstáculo le sirvió para incrementar su nivel competitivo y generar partidos más emocionantes.

“Eres un arquero espectacular y la verdad que fue duro tenerte como oponente, pero mirando hacia atrás también pienso que fue una rivalidad bastante linda que nos hizo tener que superarnos a nosotros mismos cada vez que nos enfrentábamos”, añadió ‘Leo'.

Por su lado, Iker Casillas demostró que el respeto es recíproco, al indicar que Lionel Messi es el atacante más complejo con el que se medido. “¿El mejor delantero al que me he enfrentado? Es Messi. Me he enfrentado muchas veces a él y no tengo ninguna duda. Me ha tocado vivirlo muchas veces, tanto buenas como malas”, declaró.

