Entrenador de Cusco FC destacó comportamiento de sus jugadores en pandemia

El entrenador del Cusco FC, Carlos Ramacciotti, le sacó más de una carcajada a quienes lo escucharon declarar luego del entrenamiento de su equipo. El estratega de los cusqueños se siente como un astronauta con todos los protocolos de bioseguridad que se implementaron para evitar a la COVID-19.

“Vestido de astronauta estamos con todo el protocolo, pensado en hacer las cosas bien para que todo pueda dar su resultado, para que arranquemos el sábado”, dijo Ramacciotti. Resaltó la entrega de sus dirigidos, a quienes calificó de “grupo bárbaro”. Según el argentino todos se portaron diez puntos antes, durante y luego de la cuarentena.

Afinan el once

Para Ramacciotti el trabajo no está concluido y aún no define el once titular que saltará a la cancha ante el Carlos Stein por la Liga 1. El interés de cada integrante del plantel será vital, “tenemos que terminar de armar el equipo, no está todavía todo armado y todos tienen que tener hasta el último día ese interés por ser titular”.

El DT de los aurinegros se rompe la cabeza para elegir a quien esté en el mejor nivel. “Todos quieren ganarse un puesto, todos quieren estar entre los once titulares. A nosotros nos beneficia, podemos ver a los jugadores en su mejor rendimiento”, destacó.