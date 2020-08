Alexander Callens explicó por qué lo apodaron ‘Iron Man’ en la MLS [VIDEO]

En el 2017, cuando la MLS se convirtió en el destino de varios jugadores de la selección peruana, el defensa Alexander Callens fichó por el New York City con la intención de ganar continuidad para también poder ser convocado al equipo de Ricardo Gareca.

El chalaco no necesitó mucho tiempo para adaptarse a su nuevo club, pues en su primera temporada disputó 35 partidos y convirtió dos goles. Debido a su regularidad y buen rendimiento, sus compañeros lo bautizaron como el ‘Iron Man’ del equipo.

“Me dijeron ‘Ironman’ cuando llegué, fue en mi primer año y jugué todos los partidos. Imagínate lo feliz que estaba, porque yo soy muy fanático de los cómics”, reveló el central en diálogo con la cuenta oficial de la MLS en español.

En la entrevista, Callens también se animó a contar cómo fue tener de compañeros a dos estrellas del fútbol mundial: “Cuando llegué, me encontré a David Villa, que era el capitán, y a Andrea Pirlo. Con los días fui conociéndolos y me sentí muy bien desde el primer día en el club”.

No obstante, confesó que el hecho de que cada vez más futbolistas consagrados lleguen a la liga estadounidense supone un gran reto para él. “Como defensa, tengo problemas porque cada vez vienen más estrellas y mejores jugadores”, manifestó.

Por último, reafirmó su hinchaje por el Sport Boys y aseguró que el ambiente de apoyo que recibe por parte de los fanáticos en las calles de Nueva York al que vivía de niño durante los partidos de la ’Misilera'. “Eso me hace acordar a mi ciudad, a mi Callao. Siempre he sido del Boys. Mi padre me llevaba al estadio desde muy niño”, explicó el zaguero.

