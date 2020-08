Neymar: “Estoy en mi mejor momento desde que llegué a París”

El astro brasileño Neymar cumplió esta semana 3 años como jugador del PSG de Francia. El exfutbolista del Barcelona llegó al cuadro parisino en agosto del 2017, en la que fue la transacción más cara de la historia del fútbol (PSG pagó una clausula de salida de 222 millones de euros); sin embargo, los frutos solo se han visto a nivel local, aunque Neymar está convencido que esto está a punto de cambiar.

“Durante estos tres años he adquirido mucho conocimiento. He vivido momentos alegres y otros complicados, especialmente cuando las lesiones no me dejaron jugar. Con la ayuda de mis compañeros pude superarlo y centrarme en lo que realmente importa, nuestro desempeño en el campo que se traduce en títulos. Nuestros seguidores, el club y todos los fans pueden ver la entrega de nuestro equipo en cualquier partido”, afirmó Neymar.

Con el choque ante Atalanta por cuartos de final de Champions League cada vez más cerca, Neymar se siente convencido de que este podría ser el año en que podría llevar la ‘orejona’ a la Torre Eiffel.

"Estoy en mi mejor momento desde que llegué a París, el equipo es como una familia. Queremos conseguir también el título de la Champions. Lucharemos porque nunca hemos estado tan cerca", manifestó el atacante.

Sobre su adaptación al fútbol francés, Neymar indicó que su habilidad le permitió sortear las férreas defensas que semana a semana debe enfrentar. “Los ajustes pasan de un partido a otro. Es un tipo de fútbol con marcajes pesados, con jugadores jóvenes con mucha habilidad y rapidez. Mi recurso es driblar para llevarme al defensa y ayudar a mis compañeros a que marquen. Así es como me gusta jugar”, sentenció.

