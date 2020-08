¡De arco a arco! Buffon despide a Iker Casillas con conmovedor mensaje

Gianluiggi Buffon despidió a Iker Casillas del fútbol profesional con un mensaje especial en el cual reflejó su admiración hacia el español. A través de Instagram, el golero de la Juventus enalteció la trayectoria del exjugador del Real Madrid señalando que sin su presencia, su carrera habría sido distinta.

“Dicen que la competición nos hace mejores que los demás, pero nunca perfectos para nosotros mismos. Quizás esta útil búsqueda de la perfección es lo que nos ha convertido en lo que somos. Gracias, Iker. Sin ti, todo habría tenido menos importancia”, escribió el guardameta italiano en Instagram.

La respuesta no se hizo esperar, el exarquero del Real Madrid le dejó un mensaje a Buffon en la caja de comentarios. “Gracias, Gigi. Un abrazo fuerte, amigo”. Esto demuestra que ambos deportistas mantienen un vínculo de amistad y respeto.

Iker Casillas se retira del fútbol

Iker Casillas, campeón del mundo con la selección de España en 2010, anunció este martes que colgará los guantes. La decisión del futbolista llega tras más de un año sin jugar, después del infarto que sufrió en mayo del pasado año.

“Hoy es, a la vez uno de los días más importantes, y a la vez más difíciles, de mi vida deportiva: ha llegado el momento de decir adiós”, afirmó Casillas en un comunicado publicado en las redes sociales.

“Mi recorrido en el mundo del fútbol empezó hace 30 años, ha sido un camino largo y, como todo camino, ha tenido momentos buenos, alegrías, pero también tristezas. En estos momentos de mi vida y con perspectiva, puedo decir sin lugar a dudas que ha merecido la pena”, añadió el jugador que culminó su carrera en el Porto FC.

“Hoy es un día difícil, pero no un día triste. Me considero un afortunado por haber llegado hasta aquí, por cómo he llegado, por haber conseguido todo lo que he conseguido, por todo ello... estoy feliz”, escribió el que fue golero emblemático del Real Madrid y de la selección española.

