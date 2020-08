El fútbol europeo se viste de gala este 5 y 6 de agosto, fechas en la que se retomará la UEFA Europa League que fue interrumpida cuando por el avance del coronavirus cuando se disputaban los octavos de final. En la disputa por el título quedan Manchester United, Inter Milan, Bayer Leverkusen, Sevilla, Roma, entre otros equipos.

Este miércoles se retoman las actividades y el duelo más vistoso será el Manchester United vs. Lask Linz. Los ’Red Devils’ tienen una ventaja de cinco goles. Ese mismo día hay otros 3 encuentros cuatro partidos donde el Inter de Milan enfrenta al Getafe.

Mientras que el jueves, se disputarán otros cuatro duelos, entre los cuales resalta el Sevilla vs. Roma y el Basilea vs. Eintracht Frankfurt. El club alemán tienen que luchar con un marcador de 3-0 en contra.

Al término de esta fase se pasará a disputar los cuartos de final desde el lunes 10 y martes 11 de agosto en Gelsenkirchen, Alemania. Las ‘semis’ serán el domingo 16 y lunes 17, mientras que la gran final está programada para el viernes 21 del mismo mes.

Sedes de la Europa League

El desarrollo de esta edición de la Europa League será atípico. Las rondas restantes, parte de los octavos de final, cuartos, semifinales y final se van a disputar en un torneo por eliminatorias en Alemania desde el 5 al 21 de agosto. Habrá cuatro sedes: Colonia, donde se jugará la final, Duisburgo, Düsseldorf y Gelsenkirchen. Los enfrentamientos en los que se jugó partido de jugarán el de vuelta. Los que no llegaron a iniciar la eliminatoria jugarán a partido único.

Programación de la Europa Legaue

Miércoles 05 de agosto

- Shaktar Donetsk vs. Wolfsburgo | 11:55 horas

Canal: ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Copenhague vs. Istanbul BB | 11:55 horas

Canal: ESPN Play Sur, FOX Sports 2

- Manchester United vs LASK Linz | 14:00 horas

Canal: ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur

- Inter vs Getafe | Hora: 14:00 horas (*)

Canal: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, ESPN Norte

Jueves 06 agosto

- Bayer Leverkusen vs. Rangers | 12:55 horas

Hora: ESPN Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

- Sevilla vs. Roma | 12:55 horas (*)

Canal: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, ESPN Norte

- Basel vs. Eintracht Frankfurt | 15:00 horas

Canal: ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur

- Wolverhampton vs. Olympiacos | 15:00 horas

Canal: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, FOX Sports

*Tanto en el Inter vs. Getafe, como en el Sevilla vs. Roma no se disputó el partido de ida por la pandemia. Por lo tanto, la llave se definirá a partido único en el Arena AufSchalke de Gelsenkirchen, lugar donde se jugará el resto de las fases. Todos los demás duelos de octavos de final se jugarán en los estadios de los equipos locales.

