¡Vuelve la Champions League!: canales, horarios y fechas de transmisión de todos los partidos

La Champions League está de regreso. Luego de varios meses de suspensión por el nuevo coronavirus, desde este 7 de agosto los fanáticos del fútbol podrán volver a gritar gol con los partidos de los octavos de final que quedaron inconclusos a causa de la pandemia.

Para que no te pierdas ni un solo instante de todos los partidos de la Champions League en vivo, conoce todos los canales para ver la transmisión en directo por internet o en tu televisor.

¿Dónde ver la Champions League en América del Sur?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de la Champions League, entonces deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Fox Sports, ESPN y Facebook Watch, vía la cuenta oficial de la UEFA son algunos de los canales que transmitirán los emocionantes encuentros por la Supercopa de Europa. Sin embargo, en Brasil, los encuentros deportivos serán transmitidos a través de la señal Turner.

Flow Sports, SportsMax, Ziggo Sport, Veronica, transmitirá el partido en Aruba, Bonaire, Curacao. Los ciudadanos de Guayana Francesa podrán televisar el partido además con RMC Sport.

¿Dónde ver la Champions League en América del Norte?

Si vives en Estados Unidos el emocionante partido de la Champions League lo podrás visualizar a través de la señal de Univisión. Y si resides en Canadá el encuentro lo podrás ver a través de DAZN.

Flow Sports, SportsMax emitirán el juego en Anguilla, Antigua y Barbuda Bahamas, Barbados, Islas Vírgenes Británicas Bermuda, Islas Caimán, Cuba, Dominica, República Dominicana, Granada, Guadeloupe, Haití, Martinica, Montserrat, San Bartolomé, St Martin, San Pedro y Miquelón, Islas Turcas y Caicos, San Vicente y las Granadinas.

Fox Sports, ESPN, Facebook hará lo mismo en Belice, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guadeloupe, Guatemala, Honduras, Jamaica, Martinica, Nicaragua, Panamá, San Bartolomé, San Cristóbal, San Kitts, San Lucía, St Martin, San Pedro y Miquelón.

¿Dónde ver la Championes League en Europa?

Los europeos tendrán una variedad de canales en donde podrán disfrutar de cada uno de los partidos de sus equipos favoritos de la Champions League en vivo dependiendo de su país:

Andorra (RMC Sport), Armenia (Armenia TV), Austria (Sky Austria), Azerbaiyán (CBC Sport, AzTV), Bielorrusia (Belarus TV), Bosnia y Herzegovina (SportKlub, Arena Sport), Bulgaria (A1, bTV Media Group), Croacia (HRT, A1 Hrvatska), Chipre (CYTA), República Checa (o2), Dinamarca (Viasat Denmark), Estonia (All Media Baltics), Finlandia (MTV), Francia (RMC Sport).

Del mismo modo lo harán ARY Macedonia (Macedonia Telekom), Georgia (Silk Sport), Alemania (Sky Deutschland), Grecia (COSMOTE TV), Hungría (MTVA, TV2), Islandia (Stod 2 Sport), República de Irlanda (RTÉ, Virgin Media), Italia y Ciudad del Vaticano (Sky Italia), Letonia (All Media Baltics), Lituania (All Media Baltics), Luxemburgo (RTL, RMC Sport), Malta (PBS, TSN), Moldavia (Canal 3), Mónaco (RMC Sport), Montenegro (SportKlub, Arena Sport), Holanda (Ziggo Sport, Veronica) Noruega (Viasat), Polonia (Telewizja Polsat), Portugal (Eleven Sports), Rumanía (Telekom Sport, Digi Sport), Rusia (Match TV), San Marino (Sky Italia), Serbia (RTS, Arena Sport), Eslovaquia (Orange Sport), Eslovenia(Pro Plus, SportKlub), España (Movistar), Suecia (Viasat ), Suiza (SRG, Teleclub), Ucrania (Volia TV, Football 1), Reino Unido (BT Sport), Tortola (Flow Sports , SportsMax).

¿Dónde ver la Champions League en Asia?

En el continente asiático, la champions en vivo se verán en los siguientes canales:

Afganistán, Bangladés, Bután, Maldivas, Nepal, Pakistán, Sri Lanka: Sony.

Baréin, Hong Kong SAR, Irán, Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Palestina, Qatar, Arabia Saudí, Siria, Emiratos Árabes Unidos, Yemen: beIN Sports.

Brunei, Camboya, Laos, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Taiwán / China Taipei: Goal.com

RP China: PPTV

Islas Maldivas: Fox Sports, ESPN, Facebook

India: Sony Six

Indonesia: SCTV

Japón: DAZN

Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán: Saran

Macao SAR: TDM Desporto

Mongolia: SPS HD, Look TV

Myanmar: Skynet

Corea del Sur: SPO TV

Vietnam: K+

¿Dónde ver la Champions League en África?

En continente más extenso del mundo permitirá ver champions league gratis en Canal+, SuperSport. Sin embargo, beIN Sports también transmitirá en vivo en Argerlia, Chad, Yibuti, Egipto, Marruecos, Somalia, Sudán, y Túnez.

La señal de RMC Sport se verá en La Réunion, Mayotte y Mauricio.

¿Dónde ver la Champions League en Oceanía?

La Champions League será transmitida en

Australia: Optus Sport

Islas Australes, Nueva Caledonia, Polinesia Francesa y Tierras Australes y Antárticas Francesas, Futuna y Wallis: RMC Sport

Fiyi: FBC TV

Nueva Zelanda: Sky NZ

Puedes vivir el minuto a minuto de la Champions League a través de la cobertura especial de La República Deportes.