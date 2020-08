A solo días del regreso de la Liga 1, Sporting Cristal decidió separar del plantel a Ray Sandoval, quien la noche del pasado sábado protagonizó un accidente de tránsito junto a novia Andrea Miranda y dio positivo en el dosaje etílico que le realizó la Policía Nacional del Perú (PNP).

“El Club Sporting Cristal ha decidido proceder con la separación inmediata y definitiva del futbolista Ray Sandoval del equipo profesional de fútbol masculino, suspendiendo de manera integral toda actividad profesional del deportista”, se lee en el primer párrafo del comunicado.

“La desvinculación definitiva entre el referido futbolista y el club viene siguiendo los procedimientos regulares correspondientes en el área legal de la institución”, agregó el equipo del Rímac.

Así fue intervenido Ray Sandovial por la policía

El delantero de 25 años tenía 1.73 de alcohol por litro de sangre, es decir el triple de lo permitido. El exchico reality Sebastián Lizarzaburu denunció al jugador por destrucción de la propiedad privada, ya que dañó el vehículo de su madre.

“Ray Sandoval rompió la camioneta de mi mamá y se fue a la fuga con su novia. Los dos borrachos a las 10.40 p. m. se fueron a la fuga y chocaron en la Av. Canevaro, donde los atraparon”, escribió Lizarzaburu en sus redes sociales.

Sporting Cristal decidió no formar parte toda esta novela que se ha causado a raíz de la imprudencia e irresponsabilidad del atacante, por lo que decidió desvincularse del hombre que oficialmente le pertenece al Mazatlán FC (antiguamente llamado Monarcas Morelia).

Ray Sandoval se pronunció antes de dejar Sporting Cristal

“Bueno, quiero pedir disculpas de antemano por mi acción. Creo que todos cometemos errores y yo cometí uno al actuar así. Las razones y mis motivos son privados y no tengo por qué ventilar, con esto no me excuso de mi acto y es el motivo por el cual mis disculpas públicamente”, dijo Ray Sandoval en su cuenta de Instagram.

“Quiero dejar muy en claro este punto: sé la clase de persona que es mi pareja y ella no tiene nada que ver con mi error, ella ni nadie va a influir en mis acciones o toma de decisiones, ella y los míos saben la verdad de lo que pasó, y eso es lo que me importa. Gracias y disculpas”, sentenció el exjugador de Sporting Cristal.

