La pandemia de coronavirus ha cambiado al mundo y también tiene sus efectos en el fútbol. La Premier League de Inglaterra implementará una importante regla de cara a lo que viene en la siguiente temporada: toser a un rival será castigado con expulsión.

En el fútbol ya se han puestos nuevas normas como estadios sin público, pruebas de COVID-19 semanalmente, uso mascarillas y evitar aglomeraciones en los festejos; sin embargo, esta medida de la Premier League revolucionará el deporte, pues de acuerdo a medios internacionales podría replicarse en otras ligas.

Asimismo, el futbolista que incurra en toser de manera intencionada al rival, no solo será expulsado del juego, sino que podría ser demandado ante la Justicia de Inglaterra. La Premier League ya había avisado que tomaría importantes medidas para reducir la posibilidad de contagios.

En Inglaterra analizan implementar “pasaportes sanitarios” que podrían permitir el regreso de los aficionados a los estadios de fútbol, explicó el jefe ejecutivo de la Premier League, Richard Masters.

“El fútbol sin aficionados no es fútbol. La Premier League no estará de regreso por completo mientras no haya hinchas en los estadios, y quiero tranquilizar a todo el mundo sobre el hecho de que hacemos todo lo posible para encontrar la fórmula que lo permita”, publicó Richard Masters en una columna en el periódico The Times.

“Estamos deseosos de ver cómo podremos apoyar el desarrollo de ‘pasaportes sanitarios’, un sistema consistente en una aplicación que verificaría todos los síntomas y los otros factores característicos de la COVID-19”, aseveró.

