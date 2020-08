Ray Sandoval protagonizó un accidente de tránsito la madrugada del domingo 2 de julio junto a su pareja. El volante de Sporting Cristal tuvo que ser detenido por la Policía Nacional tras pasar el test de alcoholemia. El jugador de 25 años arrojó 1.73 de alcohol en el cuerpo, cuando el límite es de 0.5.

A pocos días de la reanudación de la Liga 1 tras casi cuatro meses debido a la pandemia del coronavirus, Sandoval incurrió en delito contra la sociedad y rompió dos reglas establecidas en el Perú: manejar en estado de ebriedad y movilizarse en pleno toque de queda y estado de emergencia por la COVID-19. Por la mañana, Ray Sandoval fue puesto en libertad.

Comunicado de Sporting Cristal

Sporting Cristal emitió un comunicado en sus redes sociales explicando las medidas que tomarán para saber qué sucedió con Ray Sandoval. “La institución es y será muy respetuosa de las autoridades y del cumplimiento de la ley. En ese sentido, el Club Sporting Cristal es firme en su posición de no tolerar actos de indisciplina y de exigir el comportamiento ejemplar que vaya acorde a los valores de nuestra institución y a nuestro propósito de ayudar a construir una sociedad mejor”, indicó.

Mensaje de Ray Sandoval

Luego de su bochornoso incidente, Ray Sandoval se pronunció sobre su comportamiento y pidió disculpas. “Quiero pedir disculpas de antemano por mi acción, creo que todos cometemos errores y yo cometí uno al actuar así, las razones y mis motivos son privados y no tengo porque ventilar. Con esto no me excuso de mi acto, y es el motivo por el cual pido disculpas”, publicó en Instagram.

¿Quién es Ray Sandoval?

Ray Sandoval debutó profesionalmente con la camiseta de Sporting Cristal en el 2014 de la mando del entrenador Daniel Ahmed. En esa temporada que lograron el título nacional, Sandoval jugó cuatro partidos y anotó su primer gol ante San Simón. Debido a las pocas oportunidades en el primer equipo, fue cedido a Real Garcilaso (ahora Cusco FC) en 2015, donde participó en 32 encuentros y marcó cinco tantos.

Al año siguiente, Sandoval retornó a Cristal y se convirtió en un jugador clave para Mariano Soso, ya que fue titular en 27 de 35 partidos, y anotó siete tantos que sirvieron para alcanzar el título a final de temporada. En 2017, Ray tuvo su mejor temporada en materia de goles, debido a que marcó 13 goles en 35 encuentros, lo que le sirvió para que sea fichado por el Monarcas Morelia de México.

Entre 2018 y 2019, Sandoval jugó 40 partidos y anotó cuatro goles, hasta que una lesión lo sacó de los campos de juego. El 6 de abril del 2019, en un partido entre Puebla y Morelia, Ray chocó brutalmente con el portero Nicolás Vikonis y se destrozó la rodilla derecha.

Fue operado con éxito y su recuperación tardó más de ocho meses. Ante la falta de minutos, Sporting Cristal decidió traerlo a préstamo por seis meses para que recupere su nivel. Antes de la paralización del campeonato, Ray jugó cuatro partidos y no anotó goles.

Durante los entrenamientos, Sandoval venía recuperándose de una molestia muscular para llegar óptimo a la reanudación del torneo. Paralelamente, la dirigencia venía gestionando la ampliación de su préstamo para fin de año. Ahora, su futuro es incierto.

Selección peruana

Ray Sandoval fue convocado por Ricardo Gareca a la selección peruana para la fecha 7 y 8, ante Bolivia y Ecuador, de las eliminatorias a Rusia 2018. Apareció en banca y no sumó minutos, al igual que su llamado de emergencia para la jornada 12 contra Brasil en Lima. Su debut con la Blanquirroja fue después del Mundial, en el amistoso contra Holanda donde jugó 60 minutos.

Antecedentes de indisciplina

A mediados de abril del 2017, Ray Sandoval fue enviado a entrenar con la reserva por actos de indisciplina. El volante rimense faltó a un entrenamiento y no justificó su inasistencia, luego se excusó con el técnico José ‘Chemo’ del Solar, quien finalmente lo mandó a trabajar con la filial. Más de un mes después, Sandoval fue promovido al primer equipo.