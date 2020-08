Ray Sandoval, futbolista de Sporting Cristal implicado en un sonado incidente tras chocar en estado de ebriedad junto a su pareja Andrea Miranda contra el auto de la madre del modelo Sebastián Lizarzaburu, hizo un mea culpa y se disculpó públicamente luego de su detención a manos de la Policía la madrugada de este domingo.

“Bueno, quiero pedir disculpas de antemano por mi acción. Creo que todos cometemos errores y yo cometí uno al actuar así. Las razones y mis motivos son privados y no tengo por qué ventilar, con esto no me excuso de mi acto y es el motivo pro el cual mis disculpas públicamente”, manifestó a través de su cuenta de Instagram.

Además, el atacante de Sporting Cristal aclaró que su pareja Andrea Miranda no fue responsable del choque múltiple que protagonizó en la cochera de Sebastián Lizarzaburu y que terminó con su detención en la comisaría de Lince.

“Quiero dejar muy en claro este punto: sé la clase de persona que es mi pareja y ella no tiene nada que ver con mi error, ella ni nadie va a influir en mis acciones o toma de decisiones, ella y los míos saben la verdad de lo que pasó, y eso es lo que me importa”, sentenció Ray Sandoval.

Ray Sandoval se disculpó a través de su cuenta de Instagram luego de chocar ebrio contra el auto de la familia de Sebastián Lizarzaburu. (Foto: Instagram Ray Sandoval)

Sporting Cristal sobre incidente de Ray Sandoval: “El club no tolera actos de indisciplina”

Luego de propalarse las imágenes de Ray Sandoval en aparente estado de ebriedad, el club Sporting Cristal dejó en claro que como institución deportiva no tolerará ningún tipo de indisciplina, además que tomará las medidas correspondientes.

“La institución es y será muy respetuosa de las autoridades y del cumplimiento de la ley. En ese sentido, el Club Sporting Cristal es firme en su posición de no tolerar actos de indisciplina y de exigir un comportamiento ejemplar que vaya acorde a los valores de nuestra institución y a nuestro propósito de ayudar a construir una sociedad mejor”, señala el pronunciamiento.

Sebastián Lizarzaburu sobre Ray Sandoval: “Quiso ‘coimear’ en comisaría”

Tras conocerse la liberación de Ray Sandoval en la comisaría de Lince, el modelo Sebastián Lizarzaburu aseguró que el futbolista de Sporting Cristal intentó sobornar a los efectivos que lo detuvieron ebrio junto a su acompañante Andrea Miranda.

“Ha querido coimear dentro, porque tengo fuentes que me han contado que ha querido coimear, pero por la presión que he hecho no le han aceptado, así que ha tenido que pasar el dosaje como se debe y le salió positivo”, precisó Sebastián Lizarzaburu.

