La situación de Ray Sandoval en Sporting Cristal luego de ser detenido por ocasionar un accidente automovilístico en estado de ebriedad sigue siendo incierta. El club emitió un primer comunicado en el que se limitó a rechazar tajantemente la conducta del jugador, pero no especificó cuál será su futuro en la institución. Ante los rumores de su salida del cuadro del Rímac, el presidente de la Agremiación de Futbolistas del Perú (SAFAP), Roberto Silva, se pronunció al respecto.

El directivo declaró que desde su organización seguirán atentamente el proceso disciplinario que decida emprender Cristal en contra del delantero, pero enfatizó que ello no significa que avalen su conducta.

“Todavía no hemos tenido la oportunidad de hablar con él. Siempre en estas situaciones es bueno escuchar sus propias versiones. Hemos tenido reuniones con los 20 clubes y fuimos muy claros y duros en decir que no íbamos nunca a defender situaciones donde el comportamiento de algún compañero ponga en riesgo el bien común”, declaró Silva en entrevista con RPP.

Así fue la detención de Ray Sandoval

“Nosotros no defendemos la indisciplina per se, sino que defendemos el proceso porque los clubes no aplican uno correcto para sancionar la indisciplina. A veces aplican métodos o mecanismos que están por fuera de la ley. Tenemos que evaluar qué medida va a tomar Sporting Cristal en este caso”, precisó el dirigente para aclarar la postura que asumirá la entidad que preside en el caso de Sandoval.

Por último, invocó a que los equipos participantes de la Liga 1 refuercen el tema de la disciplina con sus jugadores. “Hay que llevar esto que queda del torneo siendo ejemplares. Fuimos muy drásticos y lo hablamos también con los capitanes de los clubes. Ellos estuvieron de acuerdo de manera unánime”, finalizó.

