El nombre de Ray Sandoval acaparó portadas este fin de semana gracias a su irresponsable accionar al conducir su vehículo en estado de ebriedad y atentar contra la tranquilidad publica. El futbolista de Sporting Cristal fue detenido por la Policía Nacional, luego que este -aparentemente- haya intentado darse a la fuga.

De acuerdo con la versión del modelo Sebastián Lizarzaburu, el futbolista de 25 años, junto a su novia, irrumpieron el estacionamiento de sus padres, ubicado en Lince, para destrozar su auto y luego huir del recinto, sin embargo, el ‘celeste’ fue arrestado por las autoridades competentes unas cuadras después.

Según el dosaje etílico que pasó Ray Sandoval, tenía 1.73 de alcohol en el cuerpo, cuando el límite es de 0.5, por lo cual podría tener graves consecuencias civiles y penales, ya que cometió delitos al manejar en ese estado, por incumplir con el toque de queda y finalmente por la denuncia que realizó el propietario del vehículo afectado.

Sin embargo, no es lo único que afrontará el elemento de Sporting Cristal, pues su partida parece ser inminente y no solo por las decisiones que pueda tomar la dirigencia del club ‘bajopontino’, ya que la afición se manifestó al respecto para dejar en claro que no tienen en consideración tolerar un hecho de esa magnitud.

En las redes sociales, los cibernautas opinaron sobre las imágenes protagonizadas por Ray Sandoval, en las que exigen la salida del volante debido a la irresponsabilidad que cometió y la cual podría afectar a la institución si generaba uno o más contagios de coronavirus en el equipo.

Ray Sandoval recibe críticas de hinchas de Sporting Cristal. | Foto: Twitter.

“Tantos muchachos que no cumplen su sueño de ser futbolistas por falta de oportunidades, a algunos se la dan, pero no entienden que la disciplina es dentro y fuera de la cancha, vergüenza ajena me da Ray Sandoval, soy hincha del SC”, expresó uno de los usuarios.

“Ray Sandoval debe ser puesto a disposición de la justicia por las faltas graves cometidas, lo deportivo pasa a segundo plano. Confío en que el profe Mosquera lo va a desafectar del equipo”, sostuvo otro hincha de Sporting Cristal.

