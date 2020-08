Messi invierte millones en cama que mata el coronavirus

Lionel Messi es noticia en Europa tras adquirir un colchón anticoronavirus. La figura del FC Barcelona habría comprado varias camas que son capaz de matar la COVID-19, la cuales alcanzan un precio de mercado de unos 1.000 euros.

Según el diario AS de España, el rosarino mandó a comprar varios de estos colchones para instalarlos en su domicilio como medida de prevención ante el coronavirus, que sigue golpeando en varios sectores del mundo.

Lionel Messi gasta millones en cama anticoronavirus.

¿Qué contiene este colchón? Se trata de una cama virucida que lleva una tecnología en la cual se incorpora al tejido unas nanopartículas de plata; tratamiento que suele eliminar la presencia del virus y bacterias.

Además de Messi, este producto ha sido comprado por su colega Sergio Agüero y el volante español Saúl Ñíguez, quien destacó las bondades del colchón.

“Cuando probé el colchón, noté de verdad que me ayudaba a descansar. Antes, después de cada partido me dormía a las cinco o seis de la mañana, desde que tengo el colchón me duermo en media hora”, reveló el jugador del Atlético Madrid para AS.

En las últimas 24 horas, Catalunya notificó 1.444 casos positivos y ningún deceso por coronavirus. Si bien medios ibéricos aseguran que la evolución de la pandemia está estabilizada, cabe destacar que desde marzo la ciudad condal presentó casi 100.000 casos positivos (99.452) y 6.991 muertes.

