La historia entre Lokomotiv Moscú y Jefferson Farfán no tendría un final feliz. Hace unos días, el medio ruso Sport-Express aseguró que la ‘Locomotora’ decidió no ampliarle el contrato al delantero peruano, luego de tres temporadas; al respecto, la ‘Foquita’ analiza opciones de cara a su futuro deportivo.

Jefferson Farfán no llegó a un acuerdo con el conjunto ruso y mientras tanto aprovecha para pasear en bicicleta; así lo demostró a través de sus redes sociales oficiales.

Oblitas sobre Farfán: “Si no renueva con Lokomotiv, al día siguiente ya tiene equipo”

Lokomotiv no se planteó renovarle a Farfán debido a su alto salario y las lesiones que le ocasionaron perderse la mayor parte de la última temporada. No obstante, lo que podría parecer una mala noticia para un futbolista de 35 años, no lo sería para ‘Jeffry’, de acuerdo a la opinión del Director Deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas.

“Pienso que si el Lokomotiv no tomó aún una decisión por Farfán es porque debe ser uno de los jugadores que más gana. Si no renueva, se va con el pase en su poder y al día siguiente tiene equipo”, apuntó el ‘Ciego’ en entrevista con el programa Las Voces del Fútbol.

Farfán sobre su futuro: “Todavía puedo ser útil”

“Todavía creo que puedo ser útil en el campo. Aunque tengo 35 años, confío en mí mismo. Estoy feliz cuando alguien quiere competir conmigo. Eso me anima a mostrar mis talentos”, aseguró ‘Jeffry’ hace unas semanas para Sporx.

Similar opinión tuvo el DT de la selección peruana, Ricardo Gareca, quien manifestó que tanto Farfán como Paolo Guerrero podían seguir jugando por algún tiempo más. “Él (Guerrero), como es muy competitivo, como Farfán, yo creo que la selección lo va a poder utilizar un par de años más”, declaró el ‘Tigre’ en entrevista con ESPN.

