Antonio Conte sobre directivos del Inter: “Se suben al carro, pero la montaña de m... ha caído sobre mí”

Inter de Milán cerró su participación en la campaña 2019/2020 de la Serie A con un triunfo 2-0 sobre Atalanta. El cuadro ‘Neorazzurro’ finalizó el torneo en el segundo lugar de la tabla, con 82 puntos, apenas uno menos que el campeón Juventus. Para el entrenador Antonio Conte, el subcampeonato es doblemente meritorio, pues acusó a los directivos de su club de no haber apoyado al equipo.

“He visto ataques gratuitos contra el equipo y contra mí. Y he percibido poca protección por parte del club. Así que estos 82 puntos nos los merecemos los jugadores y yo. Esto es mío, del ‘staff’ y de los futbolistas”, declaró el estratega luego del partido por la fecha 38 del Calcio.

El técnico de 51 años fue más allá con sus críticas, pues señaló que que algunos altos mandos del Inter solo muestran su respaldo al equipo cuando las cosas marchan bien, pero se alejan en cuanto surgen problemas.

“Alguno se sube al carro, pero la montaña de m... ha caído sobre mí y sobre los jugadores. Cada uno ha mirado por su parcelita, sin protegerme a mí ni a los futbolistas”, se quejó Conte.

Por último, hizo alusión al presidente del club, Steven Zhang, para dar a entender que esta situación debería contar con su participación para ser resuelta. “Habría que hablar con el presidente, que está en China... No me gustan los que se suben al carro, en el carro hay que estar en lo bueno y en lo malo. Lamentablemente, esto en el Inter no ha sucedido”, sentenció Conte.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.