Pochettino se disculpó por decir que prefería cuidar su granja que entrenar al Barcelona

Hace más de dos años, Mauricio Pochettino causó polémica cuando le consultaron por la posibilidad de llegar a ser técnico del Barcelona. La respuesta del argentino generó asombro e indignación entre los hinchas ‘blaugranas’, pues en sus palabras se pudo percibir un sentimiento de desprecio hacia uno de los mejores equipos del mundo.

“Nunca voy a ser entrenador del Barcelona o del Arsenal porque estoy muy ligado al Espanyol y al Tottenham. Yo he crecido en Newell’s Old Boys y nunca entrenaré a Rosario Central. Prefiero trabajar en mi granja de Argentina que ir a entrenar a ciertos clubes”, dijo en aquella oportunidad el entonces estratega de los ‘Spurs'.

Hoy, sin embargo, no piensa lo mismo. Pochettino dio muestras de sentirse arrepentido por dichas declaraciones, aunque intentó justificarse explicando el contexto en el que emitió su controvertida opinión.

“Hay que explicarlo bien. Estuve en Barcelona ese año y me encontré con Bartomeu en un bar. Nos saludamos porque llevábamos a nuestros hijos al mismo colegio y estuvimos cinco minutos de cháchara. Eso generó un rumor que hizo saltar alarmas y cuando me preguntaron quise zanjarlo de forma drástica. No quise faltar el respeto al Barcelona al decir eso”, mencionó en entrevista con el diario El País.

Sin equipo desde noviembre del año pasado tras ser despedido del Tottenham por malos resultados, el ‘Sheriff’ reconoció que su comentario fue desatinado y, debido a que no se sabe qué oportunidades se le puedan presentar en el futuro, se abstendría de expresarse de esa manera nuevamente.

“Se pueden decir cosas de forma diferente. El Espanyol me ha hecho un nombre. Pero no soy arrogante y no me gustó hacer una declaración como esa. Quizá ahora no lo haría porque en la vida uno nunca sabe lo que puede pasar”, finalizó.

