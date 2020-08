Víctor Marulanda reveló la fecha en la que Patricio Rubio empezará a entrenar con Alianza Lima

Poco más de una semana después de su llegada a nuestro país, Patricio Rubio podrá empezar a entrenar con Alianza Lima tras haber cumplido la cuarentena obligatoria. El delantero chileno arrojó negativo para coronavirus y desde este lunes 3 de agosto se unirá a los trabajos con el resto de sus compañeros, reveló Víctor Hugo Marulanda, director deportivo del club blanquiazul.

“El jugador ya está autorizado para acompañar algunos entrenamientos. “Desde mañana (lunes 3) ya tendremos trabajos con Patricio Rubio y también ya se debe trabajar la documentación para que pueda estar habilitado para jugar”, declaró el directivo en entrevista con RPP.

Con el ‘Pato', el técnico podrá disponer de una opción más en el ataque de su equipo, que actualmente se ha visto mermado con las lesiones de Beto da Silva y Joazhiño Arroé. Los ‘íntimos’ tendrán toda la siguiente semana para encontrar la alineación con la cual regresarán a la competencia en la Liga 1 frente a Deportivo Binacional, por la fecha 7 del Torneo Apertura.

En los últimos días, Rubio se mostró entusiasmado por su debut con la camiseta de Alianza. El atacante manifestó que tanto el torneo local como la Copa Libertadores son competencias que lo seducen, y que hará lo posible por alcanzar su mejor rendimiento en ambas.

“Motiva mucho estar en la Copa Libertadores. Lástima que no podré jugar 2 fechas por suspensión. Pero me preparé para las últimas dos. Llego en un buen momento y físicamente muy bien. Nunca he tenido una lesión grave, gracias a Dios”, afirmó en el programa Los Renegrones.

