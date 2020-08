Alianza Lima denunció al Pastor Santana y a su Iglesia El Aposento Alto por invasión del Estadio ‘Matute’

Alianza Lima informó que la 29ª Fiscalía Provincial Penal de la capital ha formalizado denuncia penal en contra de aquellos que, presuntamente, lideraron y generaron la invasión de las instalaciones del Estadio Alejandro Villanueva, conocido como ‘Matute'.

De acuerdo con el comunicado del equipo de La Victoria, el club acudirá a las autoridades pertinentes para esclarecer el desagradable episodio que la institución y su afición vivió el 10 de setiembre de 2018 por decenas de integrantes de la llamada Iglesia El Aposento Alto y su líder, el Pastor Santana.

De esta manera, Alianza Lima denunció formalmente a Nicanor Alberto Santana Leiva, Sandro Aurelio Balvín Sáenz y Sergio Abraham Astuvilca Herrera como presuntos coautores del delito contra el patrimonio, en las modalidades de usurpación agravada y daños agravado en contra del club.

Además, Lisania Alarcón Tafur, Hilter Amador de la Cruz Espinoza, Jaime Marcial Guerrero Rada, Emidgio Oswaldo Alva Barroso, Roberto Tirado Espinoza y Roberto Carlos Sotomayor Peña fueron parte de la denuncia como presuntos cómplices.

“La 29ª Fiscalía Provincial Penal de Lima ha formalizado denuncia penal contra los presuntos responsables de la invasión al Estadio Alejandro Villanueva, perpetrada el 10 de setiembre de 2018 por integrantes de la llamada Iglesia El Aposento Alto”, anunció el cuadro ‘blanquiazul’ mediante sus canales oficiales.

Asimismo, en el mencionado comunicado mencionaron las sanciones que recibirían los acusados de dar la razón a Alianza Lima, lo cual implicarían penas de cárcel de hasta cinco años.

“El Código Penal vigente sanciona con pena privativa de libertad no menor de dos y no mayor de cinco años a los responsables del delito de usurpación. El delito de daños, en su forma agravada, está tipificado con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de seis años. Asimismo, los responsables del delito de disturbios recibirán una pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años”.

