Patricio Rubio sobre Alianza Lima: “Estoy esperando ansioso los resultados para integrarme al equipo”

Alianza Lima enfrentará a Binacional en el regreso de la Liga 1 Movistar que fue suspendida a raíz de la pandemia por el nuevo coronavirus. Patricio Rubio, flamante fichaje de la institución ‘íntima’, reveló en una entrevista que cuenta los días para integrarse al equipo y jugar.

Para el atacante ‘mapocho’ disputar la Copa Libertadores con el elenco victoriano es una buena oportunidad para mostrarse. “Alianza siempre está peleando arriba y en copas internacionales. Esa es una vitrina. El profesor Mario Salas ya me conoce. Todas esas cosas se sumaron para llegar a Alianza”, dijo en ‘Los Renegrones’.

“Estoy esperando ansioso los resultados para integrarme al equipo. Por mí, el mismo lunes hubiese empezado a entrenar, pero hay que seguir los protocolos. Espero llegar al reinicio en buenas condiciones”, exclamó el ‘Pato’.

Sobre su próxima incursión en la Copa Libertadores 2020, lamentó arrastrar dos fechas de suspensión, sin embargo, señaló que dará todo en las restantes que corresponden a la fase de grupos.

“Motiva mucho estar en la Copa Libertadores. Lástima que no podré jugar 2 fechas por suspensión. Pero me preparé para las últimas dos. Llego en un buen momento y físicamente muy bien. Nunca he tenido una lesión grave, gracias a Dios”.

Partido entre Alianza Lima y Municipal será transmitido por Gol Perú

El hincha de Alianza Lima no tendrá que esperar hasta la próxima semana para ver en vivo un partido del equipo bajo la dirección técnica de Mario Salas. Este sábado los ‘blanquiazules’ disputarán un amistoso frente a Deportivo Municipal que será televisado. Gol Perú se encargará de transmitir el encuentro que será una especie de ‘marcha blanca’ como parte de la reanudación de la Liga 1.

Este se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva-Matute a las 3.00 p. m. El canal deportivo hizo hincapié en que este encuentro televisado servirá de prueba para lo que será el retorno de la Liga 1 Movistar cumpliendo con todos los protocolos sanitarios.

