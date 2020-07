PSG vs. Lyon EN VIVO: hora y canales de la final de la Copa de la Liga de Francia

PSG vs. Lyon EN VIVO | ONLINE EN DIRECTO | Juegan este viernes 31 de julio, por la final de la Copa de la Liga de Francia 2019/2020, desde las 2.10 p. m. (hora de Perú) en el Stade de France, con transmisión de ESPN 2 y ESPN Play. Para que no te pierdas de este y otros partidos, La República Deportes te llevará GRATIS la cobertura minuto a minuto con las mejores jugadas, los goles, incidencias y lo más importante del compromiso del fútbol francés. Al finalizar el compromiso, repasa lo más relevante con el resumen más completo.

PSG y Olympique de Lyon se disputarán el segundo título en juego en el fútbol francés desde el regreso de la actividad en el país galo. Ambos equipos llegan con la ambición de quedarse con este torneo, pero también viendo de reojo su participación en la Champions League, donde deberán medirse ante Atalanta y Juventus, respectivamente.

¿A qué hora juegan PSG vs. Lyon EN VIVO?

Costa Rica: 1:10 p. m.

Colombia, Ecuador, México, Perú: 2:10 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D.C.): 3:10 p. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 3:10 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 4:10 p. m.

España, Francia, Italia: 9:10 p. m.

PSG vs. Lyon: pronóstico

Con el título de la Ligue 1 y de la Copa de Francia ya en el bolsillo, al equipo parisino le falta tan solo la Copa de la Liga para conseguir el triplete de la temporada. El equipo de la capital francesa viene de vencer hace una semana al Saint-Étienne con un solitario gol de Neymar por la final de la copa local, pero pagó un terrible precio por su victoria.

Kylian Mbappé salió lesionado por un esguince de tobillo en dicho partido y se estima que tardará tres semanas en recuperarse, por lo que será la baja más importante en el duelo ante los lioneses. No obstante, el técnico Thomas Tuchel dispone de muchas otras estrellas en su plantel, aunque deberá tener cuidado de no perder a ninguna otra para su partido por los cuartos de final de la Champions League programado para el 12 de agosto.

Con una preocupación similar, pero con menos tiempo, el Lyon afrontará su primer partido oficial desde que el fútbol se suspendiera en Europa a causa del coronavirus. El cuadro de la región del Ródano tiene la posibilidad de conseguir su primer título en ocho años, pero también debe conservar energías para la exigente resolución de su llave de octavos de final de la Champions ante la ‘Juve’, que llega con el aval de haberse proclamado por novena vez consecutiva campeona de la Serie A.

Pero el conjunto dirigido por Rudi García no solo puede poner fin a una racha negativa de vencer en este partido, sino también evitar que se rompa una positiva. Lyon no alcanzó cupo para competencias internacionales por su séptimo lugar en la tabla de posiciones de la Ligue 1, pero podría ganar el pase a la Europa League si consigue campeonar en la Copa de la Liga. De no lograrlo, ‘Les Gones’ quedarán fuera de un torneo continental por primera vez desde 1997.

Respecto al balance de los diez últimos duelos entre ambas escuadras, PSG tiene una abrumadora ventaja de 8 a 2 en cuanto al número de victorias. De hecho, los tres duelos más recientes terminaron en triunfo para el cuadro capitalino, lo que los vuelve amplios favoritos para repetir consagrarse este viernes.

¿Dónde ver el partido PSG vs. Lyon?

- Argentina - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Bolivia - ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Chile - ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Colombia - ESPN Play Sur

- Costa Rica - ESPN Play Norte, ESPN Norte

- Ecuador - ESPN Play Sur

- México - ESPN Play Norte, ESPN Norte

- Paraguay - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Perú - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Uruguay - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Venezuela - ESPN Play Sur

- Estados Unidos - beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA, beIN SPORTS

- España - #Vamos

- Francia - Canal+ Sport, Free, France 2, Molotov

PSG vs. Lyon: posibles alineaciones

PSG: Navas; Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Di Maria, Verratti, Gueye, Draxler; Neymar, Icardi.

DT: Thomas Tuchel

Lyon: Lopes; Denayer, Marcelo, Marcal; Rafael, Reine-Adelaide, Guimarães, Aouar, Cornet; Dembele, Depay.

DT: Rudi García

PSG vs. Lyon: último enfrentamientos

- Lyon 1-5 PSG | Copa de Francia

- PSG 4-2 Lyon | Ligue 1

- Lyon 0-1 PSG | Ligue 1

- Lyon 2-1 PSG | Ligue 1

- PSG 5-0 Lyon | Ligue 1

