Federación de Tiro Peruana: Fuego cruzado

El polígono de Las Palmas es uno de los escenarios que sorprendieron al mundo deportivo durante los Juegos Panamericanos Lima 2019. La obra presupuestada por casi 62 millones de soles resalta por su alto nivel tecnológico comparado incluso con la sede que albergará el tiro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin embargo, hoy no puede ser utilizada por los deportistas de la Federación Deportiva Nacional de Tiro Peruana.

“Si me preguntas en qué cancha quiero entrenar con miras a Tokio, te digo que en Las Palmas. Es una de las mejores canchas del mundo. Es una pena no poder usarla, se está deteriorando, me han contado que las áreas verdes ya están todas muertas. Lamentablemente una vez más no sabemos hacer bien las cosas en nuestro país, se está desaprovechando todo el legado que quedó de Lima 2019”, señaló Nicolás Pacheco, clasificado a Tokio 2020 en la modalidad skeet.

PUEDES VER Juegos Panamericanos Lima 2019: un año después

El malestar de Nicolás es compartido con Alessandro de Souza, quien también nos representará en la cita olímpica. “Mi molestia es porque la sede donde se va a realizar el tiro en Tokio es una copia exacta del polígono de la FAP. Siento que estamos en desventaja”, agregó.

¿Quién administra el polígono?

El febrero de este año, el Poder Ejecutivo emitió un decreto de urgencia creando el Proyecto de Legado Lima 2019, el mismo que se encarga hoy del mantenimiento de 56 escenarios ubicados en 5 recintos, bajo la dirección ejecutiva de Alberto Valenzuela, menos el polígono de Las Palmas.

PUEDES VER Gladys Tejeda: la historia detrás de la primera medalla de oro de Perú en Lima 2019

Según el Proyecto de Legado, la infraestructura fue entregada a la Fuerza Aérea del Perú en diciembre del año pasado pero con algunas observaciones, las mismas que deben ser levantadas y que por la pandemia del coronavirus se han visto retrasadas. Además, Valenzuela aseguró que esto no impediría que los deportistas entrenen en dicha sede. Entonces qué impide que Marko Carrillo, Pacheco y De Sousa, nuestros clasificados a Tokio 2020, puedan ingresar a dicho lugar.

“Tengo entendido que si bien la cancha de escopeta está activa, las canchas de precisión están con problemas, se ha caído una pared o un techo. Un año después no puedan repararlo, me parece ilógico”, contó Pacheco.

Por su parte, el presidente de la FDNTP, Francisco Boza, le confirmó a La República que la institución de preside no estaba al tanto de manera formal de lo que asegura el Proyecto de Legado. “El polígono se ha entregado con observaciones y la FAP mientras no se levanten estas no puede firmar un convenio. Le envié al señor Valenzuela cinco oficios: en enero, febrero, junio, julio y la semana pasada, y hasta hoy no he tenido la suerte de que nos conteste”, señaló Boza para luego darles una buena noticia a nuestros deportistas, pues aseguró que luego de enterarse por nuestro medio que la federación podría hacer uso de Las Palmas, tomó contacto con la FAP.

PUEDES VER Medallistas de Lima 2019 en karate y lucha volvieron a los entrenamientos

“Hemos hecho la gestión ante la Fuerza área y ante el IPD para solicitar un convenio. La verdad que el comandante general de la Fuerza Aérea se está portando espectacular y ya estamos viendo los protocolos de bioseguridad, que ya están aprobados por el IPD y el Minsa, y lo que queda ahora es que se incluya a la Fuerza Áerea, la próxima semana tendremos la oportunidad de volver a ese polígono que es grandioso”, finalizó Boza.

Cabe indicar que actualmente nuestros tiradores entrenan en la Escuela de Francotiradores del Ejército, una sede que no reúne las comodidades necesarias. “Es una de las peores canchas en las que he disparado. No quiero hablar mal de nadie, pero desde que el señor Carlos Neuhaus se fue de Copal, la cosa no está funcionando”, finalizó Pacheco.

Oficios enviados por la FDNTP

La FDNTP envió 5 oficios al Proyecto de Legado con el objetivo de que los deportistas entrenen en la sede de Las Palmas.

El polígono es de talla mundial

La sede de Las Palmas no es utilizada desde el 4 de noviembre del 2019, pues luego de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, albergó el Campeonato Iberoamericano (del 17 al 22 de setiembre) y el Campeonato Nacional (del 31 de octubre al 3 de noviembre). Sin embargo, la FDNTP postuló el polígono para ser sede del Campeonato Mundial del próximo año. Cabe indicar que está dispuesto que Las Palmas sean sede del Panamericano 2020, el mismo que fue suspendido para el próximo año por la pandemia del coronavirus.

Las cifras

1 millón 900 mil soles es el presupuesto anual de la Federación de Tiro.

600 mil soles es aproximadamente el costo del mantenimiento de Las Palmas.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.