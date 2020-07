Federico Rodríguez era uno de los jugadores más queridos por la hinchada de Alianza Lima; sin embargo, el delantero tuvo que abandonar La Victoria por temas familiares que lo obligan a viajar a Uruguay.

“Yo me tengo que ir por un tema familiar. Es algo que decidí hace dos semanas. Mi familia es lo primero y lo demás es secundario”, confesó Federico Rodríguez para RPP. “Desde que le comenté a Mario Salas los detalles de lo que me había pasado, siempre me dijo que me entendía y que en mi lugar haría lo mismo”, agregó.

PUEDES VER Partido entre Alianza Lima y Municipal será transmitido por Gol Perú

El delantero aseguró que de Alianza Lima se lleva un año hermoso, sobretodo del primer semestre más allá de que no pudieron alzar el campeonato. “Como balance para mí, fue positivo y me llevo una gran imagen del club y sus hinchas”, dijo el ‘pelado’.

Asimismo, el uruguayo aseveró que rechazó una mejor oferta económica de China para quedarse en Alianza Lima, pues se sentía muy cómodo en el club y se le hacía complicado ir al otro lado del mundo, donde no conoce el idioma. “Como no llegamos a un acuerdo, no volveré. Mi intención sí era renovar, pero no se dieron las condiciones que yo quería, no fue por un tema de plata sino por un tema de tiempo”, concluyó.

Federico Rodríguez abandonó el club ‘blanquiazul’ de forma oficial este jueves 30 de julio luego de que el club publicara en sus redes sociales un mensaje de despedida.

“¡Gracias, Federico! Por tu lucha hasta el final, ¡muchos éxitos!”, informó el ‘equipo del pueblo'. Los rumores que indicaban que el delantero podría renovar con el club ‘íntimo’ se terminaron.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.