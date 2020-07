Santiago Ormeño, futbolista mexicano con raíces peruanas: “Me gustaría jugar por la selección”

En más de una ocasión, Ricardo Gareca ha expresado que el universo de futbolistas convocables a la selección peruana es reducido, sobre todo por la poca cantidad de jugadores peruanos en ligas importantes del exterior.

Por ello, cuando se tiene noticias de algún compatriota con raíces peruanas que participa en un torneo competitivo, de inmediato se trabaja por saber si puede ser considerado para la ‘Bicolor’.

Tal es el caso de Santiago Ormeño, futbolista mexicano con raíces nacionales, que hoy podría ser opción para llegar al combinado blanquirrojo. El jugador del Puebla, nacido en territorio azteca y nieto del exportero peruano Walter Ormeño, es un elemento convocable por tener doble nacionalidad.

“Tengo la doble nacionalidad, ya que mi padre y abuelo son peruanos. Yo fui a jugar a Perú como peruano, toda mi familia paterna es peruana y tengo los colores muy cerca de mí, aunque yo nací en México”, declaró Ormeño a ‘De la tribuna’.

Al respecto, Santiago Ormeño confesó que no descarta la posibilidad de lucir la vestimenta ‘Bicolor’. Incluso, el delantero, que tuvo su formación en la inferiores del América, reveló que le “encantaría jugar” bajo el mando de Ricardo Gareca.

“En cuanto a la posibilidad de un llamado a la selección lo evaluaría. Perú es mi país al igual que México y no hay una gran diferencia. Elegir no sería fácil, pero el tiempo acomoda todo y me encantaría jugar en Perú, por qué no”, indicó.

