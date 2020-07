La última buena nueva que remeció el fútbol peruano fue el fichaje de Renato Tapia por el Celta de Vigo de la Liga Santander. De esta manera, el mediocampista de 25 años de edad de la selección peruana seguirá su carrera en una de las ligas más competitivas de Europa tras varios años en el balompié holandés.

Sin embargo, el presente de Tapia pudo haber sido otro, así lo reveló Sergio Peña. Según cuenta el jugador del Emmen FC, su compañero pudo continuar su carrera en otra liga en la cual iba a percibir más dinero.

Renato Tapia tuvo millonaria oferta desde un “fútbol de menor nivel”, pero decidió ir a la Liga Santander.

“Sé que ha tenido la oportunidad de irse a un fútbol de menor nivel a ganar muchísimo más dinero, pero ha elegido ir a la liga española. Ha elegido bien. Es un fútbol que le irá muy bien. Es un gran jugador. Lo ha demostrado. Tiene muchísimos años en Europa. (Quiero) Desearle lo mejor del mundo y que le pueda ir bien, que es lo que queremos”, comentó Peña en RPP.

Sobre la decisión del mediocampista de llegar a la Liga Santander, Peña no paró de llenarlo de elogios y dijo que Renato Tapia era “un orgullo” para el país. “Es algo positivo. No solo para él, sino para la selección. Es difícil que un jugador peruano llegue a esa liga. Es una de las mejores del mundo, está entre las dos mejores del mundo, y obviamente es un plus para él y la selección, para el país es un orgullo. A nosotros, compañeros de Renato Tapia, nos llena de orgullo”.

Renato Tapia: contrato con el Celta de Vigo va hasta el 2024

Días atrás se hizo oficial el pase de Renato Tapia al Celta de Vigo después de varios años en el fútbol holandés. Mediante un comunicado la institución ‘celeste’ hizo hincapié que el contrato iba hasta junio del 2024 y que había llegado en condición de jugador libre tras vencer contrato con el Feyenoord.

