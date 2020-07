Carlos Stein: Roderick Miller puso fin a su vínculo con el club chiclayano

Liga 1. El zaguero panameño, Roderick Miller, puso fin a la novela de su salida de Carlos Stein. Indicó que si bien su paso por el fútbol peruano no fue fácil por los efectos del coronavirus, se siente tranquilo que las cosas se hayan puesto en orden.

El futbolista decidió alejarse del elenco chiclayano, debido a un tema personal, pues existe la posibilidad de emigrar al fútbol de Chipre, por tanto, deseaba cerrar de la mejor manera su paso por Stein, club al cual agradeció por haberle permitido rescindir.

“Mi paso por Carlos Stein fue muy bueno, me llevo bastante aprecio de los compañeros. Si bien pude jugar pocos partidos por el tema del COVID-19, me voy por otra visión que tengo, de crecimiento, porque me ofrecieron un contrato mucho mejor en otra parte del mundo. Le doy gracias al club porque al final de todo llegamos a un buen acuerdo. Espero que puedan conseguir el objetivo de salvar el decenso y llevarlo a una posición más arriba”, sostuvo el futbolista, quien en el 2016 logró el título de la Copa Libertadores de América con Atlético Nacional de Colombia”.

En su corta estadía en el fútbol peruano, Roderick Miller demostró su buen nivel en la zaga central e incluso llegó a marcar un gol a Universitario de Deportes.