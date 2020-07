WWE Raw EN VIVO ONLINE: hora y canal para ver la transmisión en español

WWE Raw EN VIVO | Ver WWE en español por Internet | LIVE STREAMING | HOY se desarrolla (ONLINE GRATIS Fox Sports 2 y USA Network) la edición 1418 de este programa de lucha libre, la cual tiene como sede el Performance Center de Orlando, Florida, y podrás seguir el minuto a minuto a través de La República Deportes.

Horario de WWE Monday Night Raw

Para ver WWE Monday Night Raw, donde Asuka y Sasha Banks definirán quién es la verdadera campeona femenina de la marca roja, aquí te damos a conocer los horarios según tu país:

México - 7.00 p. m.

Ecuador - 7.00 p. m.

Colombia - 7.00 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Miami, Nueva York y Florida) - 8.00 p. m.

Bolivia – 8.00 p. m.

Venezuela - 8.00 p. m.

Paraguay - 8.00 p. m.

Chile - 8.00 p. m.

Argentina - 9.00 p. m.

Uruguay - 9.00 p. m.

Brasil - 9.00 p. m.

Luchas pactadas para el WWE Raw de HOY

- Drew McIntyre vs. Dolph Ziggler: lucha no titular y con una estipulación que todavía no se conoce.

- Sasha Banks vs. Asuka: lucha por el Campeonato Femenino de Raw.

- Ricochet y Cedric Alexander vs. The Viking Raiders vs. Andrade y Angel Garza: lucha de triple amenaza y el equipo ganador irá a SummerSlam para enfrentar a The Street Profits por los Campeonatos por Parejas de Raw.

¿En qué canal ver WWE Raw en español?

Para no perderte ningún detalle de WWE Raw en español, podrás seguirlo por el siguiente canal de transmisión para toda América Latina: Fox Sports 2.

No obstante, si quieres ver el show de la marca roja en inglés, en Estados Unidos podrás sintonizarlo EN VIVO por USA Network y por Internet a través de WWE Network.

Resultados y resumen del anterior WWE Raw

