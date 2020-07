Aquino sobre Rhyner: “Va a sentir lo lindo que es ponerse la camiseta de la selección”

El pasado 22 de julio, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) reveló a través de sus redes el documento firmado por FIFA que habilitaba al futbolista Jean Pierre Rhyner para que pueda lucir la camiseta de la selección peruana en futuras convocatorias.

Al respecto, este lunes, en diálogo con Las Voces Del Fútbol, Pedro Aquino expresó sus buenos deseos para el central suizo de ascendencia peruana, que tendrá todo el aval para ponerse la ‘blanquirroja’ si Ricardo Gareca decide optar por él en los próximos compromisos.

“Es muy bueno que Rhyner pueda representar a la selección. Va a sentir lo lindo que es ponerse la camisera y no se va a arrepentir”, subrayó el actual volante del Club León de México.

Jean Pierre Rhyner confesó ser hincha de Alianza Lima

Jean Pierre Rhyner, defensa del Cádiz de España, no solo se acercó a la hinchada de la ‘blanquirroja’, también conquistó a los simpatizantes de Alianza Lima tras manifestar ser hincha ‘íntimo', gracias a las referencias que le dieron sus familiares.

PUEDES VER: Pizarro subasta su camiseta del Bremen para ayudar a niños de albergue en Perú

“En Europa hace mucho tiempo que soy hincha del Real Madrid y, pues bueno aquí que lo ven bien (muestra camiseta). En Perú soy de Alianza Lima. Todo empezó por la familia en Perú que me habló bastante de Alianza”, indicó Jean Pierre Rhyner para ESPN.

“Una pena que aún no fui al estadio (Matute), porque cuando estuve allá era diciembre, ya no había Liga, pero espero que eso cambie en un futuro y pueda ir a ver un partido de Alianza que me gustaría mucho”, enfatizó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.