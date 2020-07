Luego de hacerse pública la autorización de la FIFA para la convocatoria de Jean Pierre Rhyner a la selección peruana, la afición ‘bicolor’ se concentró en el suizo de raíces nacionales para conocer sus habilidades.

El defensa de 24 años no solo se acercó a la hinchada de la ‘blanquirroja’, ya que además conquistó a los hinchas de Alianza Lima tras asegurar que es hincha ‘blanquiazul', gracias a las referencias que le dieron sus familiares.

“En Europa hace mucho tiempo que soy hincha del Real Madrid y, pues bueno aquí que lo ven bien (muestra camiseta). En Perú soy de Alianza Lima. Todo empezó por la familia en Perú que me habló bastante de Alianza”, enfatizó Jean Pierre Rhyner a ESPN.

En cuanto a la oportunidad de ver al equipo de sus amores en acción, el elemento del club Cádiz de la Primera División de España, sostuvo que no ha podido asistir al recinto Alejandro Villanueva, pero que tiene el deseo de presenciar desde las tribunas el juego de los victorianos.

“Una pena que aún no fui al estadio (Matute), porque cuando estuve allá era en diciembre ya no había Liga, pero espero que eso cambie en un futuro y pueda ir a ver un partido de Alianza que me gustaría mucho”, agregó.

Finalmente, Jean Pierre Rhyner manifestó que conoce bien la historia de Alianza Lima, la relación con la afición y hasta al contrincante especial. “Me contaron sobre los hinchas, que hay un buen equipo, sobre los rivales y esas cosas”, declaró.

De otro lado, ‘Jeanpi’ expresó su alegría por ser un elemento de consideración por Ricardo Gareca. “Ahora, por fin, puedo decir que estoy preparado para ser convocado a la selección de Perú, fue un largo tiempo, mucho papeleo con la FIFA y estoy muy feliz”.

