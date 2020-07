Juegos Panamericanos Lima 2019, un año después

Hace un año Lima estuvo en los ojos del mundo y lo sorprendió con la organización de los Panamericanos y Parapanamericanos. La fiesta deportiva paralizó las calles de la capital para llevar con éxito “los Juegos más grandes de la historia”, que los peruanos recordamos con orgullo. Hoy, 365 días después de la inauguración, más de uno se pregunta qué pasó con aquellas sedes usadas en Lima 2019.

En febrero de este año, el Poder Ejecutivo emitió un decreto de urgencia creando el Proyecto de Legado Lima 2019, el mismo que se encarga del mantenimiento de 56 escenarios ubicados en 5 recintos deportivos: Videna, Costa Verde de San Miguel, Villa El Salvador, Punta Rocas y Villa María del Triunfo, bajo la dirección ejecutiva de Alberto Valenzuela.

Programas de formación y torneos

Las sedes construidas abrieron sus puertas a la ciudadanía con el Programa de Formación y Captación de Talento de verano que contó con más de 10 mil niños y jóvenes, quienes practicaron deportes como rugby, hockey, gimnasia, béisbol, karate, atletismo, natación.

Además de ello, en los escenarios administrados por el Legado se desarrollaron competencias internacionales en el último año: La II Copa UANA Panamericana de Natación Lima 2020, Perú Parabadminton Internacional, el Campeonato Sudamericano Infantil y Juvenil U15 – U18 2020 y el ITTF Junior Circuit Open Lima 2020; el Campeonato Sudamericano de Voleibol Playa y Iberomaericano Master de Atletismo.

Regresaron a casa

El deporte en nuestro país se reactivó en medio de la pandemia y la Videna abrió sus puertas para recibir a los deportistas con miras a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020. Son 10 los deportes que entrenan ahí: karate, lucha, judo, gimnasia, bádminton, parabádminton, atletismo, levantamiento de pesas, tiro y tenis de mesa.

Además, en la Costa Verde de San Miguel volvieron las disciplinas de ciclismo BMX, patinaje de velocidad y roller freestyle. Sin embargo, hay sedes y disciplinas que aún no reciben la luz verde, ¿cuál es la razón? Valenzuela las explica y además dio detalles sobre la posibilidad de que la pista atlética de la Videna albergue partidos de la Liga 1.

CAR del Vóley

El Coliseo del Callao fue el escenario del vóley durante los Panamericanos, un lugar remodelado donde incluso se llevó a cabo la Liga Nacional Superior de Vóley. Sin embargo, la selección nacional cuenta con el Centro de Alto Rendimiento en la Videna.

¿Por qué no pueden entrenar ahí? “Hay un pedido por parte de la Federación que vamos a atender y que ha demorado por el tema de la pandemia, de poner un piso más moderno y más acorde a sus requerimientos. Cuando llevamos a cabo los juegos, instalamos ahí una cancha de squash, por lo que removimos ese piso”, aseguró Valenzuela.

Sede Las Palmas-Tiro

La sede de Las Palmas fue escenario de la competencia de tiro en los Panamericanos. Sin embargo, esta sede no está administrada por el Proyecto de Legado. Según dicha entidad, entregó la infraestructura a la FAP el pasado 31 de diciembre, aunque se realizaron algunas observaciones.

Nuestros tiradores han vuelto a entrenar en la Videna y en la Escuela de Francotiradores de la FAP, un escenario en el que no se sienten cómodos. El Proyecto Legado confirmó a través de un comunicado que “se ha coordinado con la FAP para que los deportistas puedan entrenar en el Polígono de Tiro, mientras continúa el levantamiento de observaciones y que no perjudican el uso de las instalaciones”. ¿Por qué no entrenan ahí?. “Lo que le entendí a Pancho (Boza), presidente de la Federación Peruana de Tiro, es que no tenían aprobado un protocolo para estar en Las Palmas, me parece que es cuestión de tiempo”, agregó Valenzuela.

¿La Liga 1 en la pista de atletismo?

La Liga 1 se mudó a Lima y ante la falta de escenarios para llevarse a cabo los partidos, la Federación Peruana de Fútbol tomó contacto con el Proyecto de Legado para utilizar la pista atlética, que cuenta con tribunas, para llevar a cabo cuatro partidos al mes. Se supo que Legado recibiría 20 mil soles por partido.

“Lo estamos evaluando técnicamente. Es una práctica común en el mundo que se generen manuales y protocolos para coordinar actividades de diferentes disciplinas en recintos deportivos de este tipo. La pista atlética es de Mondo y estamos haciendo las consultas sobre los cuidados que hay que tener. Si hay algún riesgo, no vamos a exponer nada”, explicó Valenzuela para luego asegurar que el entrenamiento de los atletas no se verá perjudicado.

Finalmente, Valenzuela aclaró que no existe ningún pago por parte de las Federaciones para la reactivación de los entrenamientos en las sedes que administra Legado 2019. “El entrenamiento de los atletas que están acreditados por las federaciones no pagan nada”, finalizó.

Las sedes en medio de la pandemia

La Villa Panamericana que albergó a 8.570 deportistas y paradeportistas de 41 países del continente se ha convertido en un centro de aislamiento para los peruanos con coronavirus. Mientras que el Centro de Alto Rendimiento de Surf en Punta Rocas funge como centro de concentración para profesionales e investigadores del Instituto Nacional de Salud que procesan las muestras del virus.

La cifra

54 millones de soles anuales le destina el Estado al Legado Lima 2019.

