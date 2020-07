Julio el ‘Coyote’ Rivera, exfutbolista de Sporting Cristal, sorprendió al asegurar que tiene planeado postular el 2021 a una plaza en el Congreso de la República para apoyar el deporte nacional y crear un ministerio que se enfoque únicamente en su evolución.

En una exclusiva entrevista al diario ‘El Popular’, el hermano mayor de Paolo Guerrero confesó que quiere llegar a un cargo público para concretar sus proyectos sobre el impulso del deporte peruano, ya que considera que tiene cualidades para generar un cambio positivo.

“Tengo proyectos buenos para que el Estado pueda invertir y que los chicos tengan la oportunidad de llegar a un equipo o a la selección. En el país hay buenos talentos y el Estado debe entrar a tallar para que tengan oportunidades”, enfatizó Julio el ‘Coyote’ Rivera.

Al ser consultado sobre sus planes, contó que propone crear un Ministerio del Deporte. “Creo que con ello el Perú mejoraría en todas las disciplinas. Se tendría una partida especial para invertir en todas las disciplinas”, expresó.

Asimismo, tomó distancia con el resto de personajes vinculados al deporte y que tuvieron la oportunidad de desempeñar un cargo público. “No lo tengo pensado, pero espero que por lo menos un exfutbolista llegue al Parlamento. Siempre hubo exvoleibolistas que estuvieron y no hicieron un buen trabajo. No solo he jugado fútbol, sino que he sido militar y soy una persona preparada”.

Finalmente, Julio ‘Coyote’ Rivera contó que le falta la aprobación de su madre, Petronila Gonzáles, por la mala reputación que tiene la política, aunque sostuvo que su transparencia hará la diferencia para la tranquilidad de su familia y el resto de peruanos.

“Todavía estoy en ‘veremos’ porque mi señora madre no quiere que participe, porque la política es sucia, pero si uno hace su trabajo de forma seria, no tiene nada de qué preocuparse”, declaró.

