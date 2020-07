Las tres veces campeona sudamericana Jennifer Dahlgren (Argentina), ha destacado en la disciplina de lanzamiento de martillo desde que inició su carrera. Pese a que su madre es atleta, esa no fue exactamente la motivación que tuvo para convertirse en deportista.

En el programa Almorzando con Mirtha Legrand, la joven recordó las razones por las que decidió formar parte de esta disciplina. “Me aferré mucho al martillo porque en el colegio me torturaban mucho, me hacían bullying. El deporte me salvó”, contó.

Asimismo, Dahlgren quiso exponer una problemática que se encuentra muy presente en la población: el físico del cuerpo. “Siento que falta mucho trabajo en nuestra sociedad para avanzar con la aceptación de la gordura y lo diferente”.

“Me llevó mucho tiempo sanar la relación con mi cuerpo. Más allá de los medios que dan mensajes gordofóbicos, hay gente que consume ese tipo de mensajes y eso también es para analizar”, reflexionó la deportista argentina.

PUEDES VER Resultados Liga MX 2020: tabla de posiciones de la jornada 1 del Torneo Guardianes 2020

Bullying en la adolescencia

Dahlgren, de 35 años, refirió que no se sentía a gusto durante su adolescencia por complejos que provenían de la propia sociedad. “En la adolescencia me sentía fuera porque la sociedad hacía que no encajara, desde no encontrar tallas de ropa para mí hasta el maltrato por ser diferente”, expresó.

La deportista argentina decidió enfrentar el bullying y el lanzamiento de martillo resultó ser su deporte predilecto. (Foto: Instagram)

Ahora puede hacerle frente a esta situación y continuar con su carrera deportiva. Incluso, este año estaban planeados los Juegos de Tokio; sin embargo, a raíz de la pandemia de la COVID-19, quedaron suspendidos. Esto ha representado una oportunidad para la argentina.

“Que los Juegos se hayan postergado me vino bien porque como me lesioné, tengo tiempo de recuperarme. Pensaba retirarme este año, pero será el año que viene mi última participación en los Juegos Olímpicos”, puntualizó.

PUEDES VER Hugo Del Castillo logró medalla de oro en torneo virtual de taekwondo

Trayectoria de Jennifer Dahlgren

Pese a los problemas que atravesó durante su adolescencia, Jennifer Dahlgren se refugió en el lanzamiento de martillo, llegando a representar a Argentina en los Juegos Olímpicos de Atenas, en 2004; Pekín 2008; Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

En los Juegos Panamericanos de 2007 consiguió ser campeona panamericana junior y, además, se llevó una medalla de bronce.

Su desempeño la hizo acreedora de un Premio Konex en 2010 por ser considerada como una de las cinco mejores atletas de Argentina. Asimismo, recibió una beca de la Secretaría de Deportes de la Nación.