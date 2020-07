Jennifer Dahlgren: “Me aferré mucho al martillo porque en el colegio me hacían bullying”

View this post on Instagram

23 de Junio... FELIZ DÍA OLÍMPICO!!! • Hoy conmemoramos el nacimiento de los Juegos Olímpicos Modernos (23.06.1894) • Hago, juego, practico, compito y respiro deporte desde que tengo memoria. Por eso me resulta loco pensar que mi sueño Olímpico nació recién cuando encontré el Lanzamiento de Martillo a los 14 años. Con ningún otro deporte anterior. Y me resulta más loco aún pensar que son más mis años de vida haciendo esto, que los que no. 22 años haciendo lo que amo! • Y este era el último año. De hecho, en una semana cerraba el ranking Olímpico y se sabía si había clasificado a mi quinto Juego... o no. • Un año más tras este nuevo/viejo sueño Olímpico. Tiempo para entrenar y competir obvio, pero es tiempo que voy a necesitar también para despedirme y cerrar esta gran etapa. Dejándolo todo como siempre lo hice, quemando los últimos cartuchos. Pero los recuerdos, anécdotas y amistades... me las llevaré conmigo siempre. • Amistad. Respeto. Excelencia. 👉🏼 los valores Olímpicos, los que me formaron como atleta y como persona. El deporte como educación paralela, escuela de vida y gran mentor.