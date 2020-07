El coronavirus en el Perú sigue causando estragos en muchos peruanos. En esta oportunidad, los afectados son algunos familiares de uno de los jugadores más queridos de la selección peruana y el actual ‘10′ del DC United de la MLS: Edison Flores.

En un informe propalado por el programa televisivo Teledeportes, el padre del popular ‘Orejas', el señor Juan Carlos Flores, informó que la está pasando muy mal debido al coronavirus en el Perú y que no cuenta con los recursos necesarios para combatir esta enfermedad, por lo que pidió apoyo.

La abuela paterna de Edison Flores, que cuenta con 88 años de edad, es la única infectada confirmada con coronavirus y está en un estado delicado. La mujer, que vive en la zona 7 de Collique en el distrito de Comas, necesita oxígeno con urgencia y los que deseen apoyar se pueden comunicar al siguiente número de teléfono: 927 926 278.

Discrepancias entre Edison Flores y su padre

El enviado especial de Teledeportes le consultó a Juan Carlos Flores si su hijo tenía conocimiento del problema que vienen atravesando, y su respuesta fue la siguiente: “Debe saber, pero de repente no podrá. Él se comunica con sus primos y yo vivo lo mío. Lamentablemente he perdido contacto con él”.

“Acá no se le pide nada a nadie. Ya son nietos mayores y si quieren lo hacen y si no, no. Si he cometido un error, lo acepto, pero con mis obras estoy tapando todo eso. La sangre es la sangre, pero este problema de cada uno y no de nosotros”, agregó el papá de Edison Flores, quien es el segundo de tres hermanos.

Familia de Edison Flores sufre por el coronavirus en el Perú

