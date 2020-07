La filas de Alianza Lima sufren una notoria baja, pues Federico Rodríguez, uno de los elementos más importantes del once ‘blanquiazul’, no seguirá en el equipo. Ello pese a que había un acuerdo con la dirigencia de renovar su contrato que no tiene vigencia desde fines de junio.

Este domingo se conoció la decisión del delantero uruguayo de regresar a su país natal en las próximas horas para resolver temas personales, por lo cual decidió no continuar en el club de La Victoria, donde encajó como una de las piezas más importantes.

Federico Rodríguez dejará Alianza Lima. Foto Líbero

De acuerdo con el periodista deportivo Wilmer Robles, Federico Rodríguez se despedirá de sus compañeros la tarde de este domingo. Además, conversará con el comando técnico, encabezado por Mario Salas, y en lo posterior, se dedicará a su viaje hacia Uruguay.

De esta manera, el entrenador chileno pierde al segundo elemento de Alianza Lima, ya que semanas atrás se anunció la partida de Adrián Balboa, por lo cual deberá enfocarse en dos de las cartas de gol que conserva: ‘Beto’ da Silva y el recientemente incorporado Patricio Rubio.

En el último amistoso del cuadro ‘blanquiazul', Salas no consideró a Federico Rodríguez en el once que enfrentó Alianza Universidad, el cual estuvo conformado por Ítalo Espinoza, Kluiverth Aguilar, Alberto Rodríguez, Rubert Quijada, Alexi Gómez, Rinaldo Cruzado, Josepmir Ballón, Oslimg Mora, Carlos Ascues, Joazhiño Arroé y Gonzalo Sánchez.

Alianza Lima ganó su primer partido en la era Mario Salas con gol de Carlos Ascues

Alianza Lima continúa preparándose para el inicio de la Liga 1 bajo la atenta mirada de Mario Salas. Si bien el debut del chileno fue con una amarga derrota, esta vez se tomó su revancha y se impuso ante Alianza Universidad por 1 a 0 con gol de Carlos Ascues.

De acuerdo con la programación de la reanudación de la Liga 1, el club dirigido por Mario Salas se medirá ante Binacional el domingo 9 de agosto en el Estadio Nacional.

