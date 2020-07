El AC Milan de Italia ha vuelto el gramado poscuarentena hecho una máquina: no ha perdido ninguno de los 10 partidos en la Serie A. Y no es para menos, en sus filas se erige un grande como Zlatan Ibrahimovic, quien a pesar de los rumores de su futuro ha hablado del tema y lo ha zanjado.

En una orilla, el equipo italiano se ha enfrascado en la carrera por llegar a campeonatos europeos, con 60 puntos actuales en la Serie A. Por otro lado, el sueco ha demostrado un gran rendimiento, anotando 7 veces en 15 partidos desde su retorno al AC Milan.

Y entre dimes y diretes acerca de su salida o su permanencia en el club, Zlatan Ibrahimovic ha lanzado un férreo mensaje en las redes sociales. “¿Ahora piensan que estoy acabado? Para todos ustedes, solo tengo una cosa que decirles: no soy como ustedes. Soy Zlatan Ibrahimovic ¡Solo estoy calentando!”.

En el clip que el delantero ha publicado se dejan ver imágenes de los distintos clubes en los que ha jugado, y además expone su capacidad y resiliencia para sobrellevar las piedras en su camino.

“La gente cree que estoy acabado. Mi carrera lo hará pronto. Pero no me conocen, he tenido que luchar toda mi vida. Nadie creyó en mí, así que tuve que creer en mí mismo”, se le escucha decir. “Algunos querían derrotarme, pero me hacían más fuerte. Otros querían aprovecharse de mí, pero me hicieron más inteligente”, agregó el jugador.

Y algunas frases las puede ratificar Stefano Pioli, entrenador del AC Milan, quien ha reflexionado sobre el papel del futbolista en esta temporada.

“Creo que la contribución que Ibra ha puesto es evidente, espero poder volver a trabajar con él, pero hay muchas cosas que se pondrán sobre la mesa. Que Ibrahimovic es decisivo, estoy convencido de ello, pero que siga dependerá de muchas cosas”, precisó el DT.