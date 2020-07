UFC Fight Island 3 EN VIVO Whittaker vs. Till: horarios y canales para ver la pelea de MMA

UFC Fight Island 3 EN VIVO EN DIRECTO ONLINE Robert Whittaker vs. Darren Till pelean este sábado 25 de julio a las 5:00 p. m. (hora peruana) vía ESPN 2 desde Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos). Sigue toda la acción del evento también llamado UFC Fight Night -o UFC on ESPN 14 con el minuto a minuto de larepublica.pe

El evento final de la serie de shows de UFC en UFC Fight Island será encabezado por una pelea crucial de peso mediano en la cual el ex campeón y contendiente No. 1 Robert Whittaker se enfrenta al No. 5 Darren Till. En la pelea co-estelar, las leyendas del MMA Mauricio ‘Shogun’ Rua y Antonio Rogerio Nogueira buscan resolver su trilogía histórica.

El primer campeón de UFC nacido en Nueva Zelanda, Whittaker (21-5) tiene como objetivo volver a la senda del triunfo y asegurar la próxima oportunidad por su título perdido. Whittaker capturó su campeonato por primera vez después de subir de categoría y pasar por una increíble racha ganadora que incluyó victorias sobre ‘Jacaré’ Souza, Derek Brunson y Brad Tavares. Esta racha se coronó con triunfos consecutivos sobre Yoel Romero para ganar y retener el cinturón, en dos de las mejores peleas en la historia de la división. Ahora tiene la intención de consolidarse como el claro contendiente No. 1.

Exretador al título de peso welter de UFC, Till (18-2) tuvo un impacto inmediato en la división de peso mediano con una victoria sobre Kelvin Gastelum. Antes de subir de peso, Till se había establecido como uno de los mejores pesos welter del mundo con victorias sobre Donald Cerrone y Stephen Thompson. Ahora, Till busca ganar otra oportunidad por un cinturón de UFC al eliminar a su primer excampeón.

Hoy nos despedimos de la isla... de forma histórica con 1️⃣5️⃣ Peleas!!!#UFCFightIsland3 | #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi ⁣

ESTELARES: 8pm ET 🇺🇸 / 7pm 🇲🇽 / 9pm 🇦🇷 / 2am 🇪🇸⁣

PRELIMINARES: 5pm ET 🇺🇸 / 4pm 🇲🇽 / 6pm 🇦🇷 / 11pm 🇪🇸 pic.twitter.com/cBYCGbRSnZ — ufcespanol (@UFCEspanol) July 25, 2020

Excampeón de peso semicompleto de UFC, Mauricio ‘Shogun’ Rua (26-11) busca ganarle por tercera vez a la leyenda brasileña Nogueira. Siendo uno de los atletas más emocionantes y peligrosos a competir en UFC y PRIDE, Rua ha asegurado victorias sobre íconos del MMA, incluidos Alistair Overeem, Chuck Liddell, Mark Coleman, ‘Rampage’ Jackson, Forrest Griffin y Lyoto Machida. Ahora tiene la intención de demostrar que todavía tiene lo necesario para competir con los mejores del mundo.

‘Minotouro’ Nogueira (23-9) planea aprovechar al máximo su tercera pelea con Rua y salir de la Isla de Yas con una victoria. Siendo un destacado peleador de PRIDE, Nogueira se unió al UFC en 2009 y llamó la atención al obtener victorias sobre los ex campeones Tito Ortiz y Rashad Evans. Ahora, él busca regresar a la columna de victorias con otra finalización distintiva en lo que podría ser su último combate.

UFC Fight Island 3: Cartelera completa

Cartelera principal:

Peso mediano: Robert Whittaker vs Darren Till

Peso semicompleto: Mauricio ‘Shogun’ Rua vs Antonio Rogerio Nogueira

Peso completo: Fabricio Werdum vs Alexander Gustafsson

Peso paja: Carla Esparza vs Marina Rodriguez

Peso semicompleto: Paul Craig vs Gadzhimurad Antigulov

Peso welter: Alex Oliveira vs Peter Sobotta

Peso welter: Khamzat Chimaev vs Rhys McKee

Cartelera preliminar:

Peso ligero: Francisco Trinaldo vs Jai Herbert

Peso welter: Nicolas Dalby vs Jesse Ronson

Peso completo: Tom Aspinall vs Jake Collier

Peso pluma: Movsar Evloev vs Mike Grundy

Peso completo: Tanner Boser vs Raphael Pessoa

Peso gallo: Bethe Correia vs Pannie Kianzad

Peso welter: Ramazan Emeev vs Niklas Stolze

Peso gallo: Nathaniel Wood vs John Castaneda

UFC Fight Island 3: la previa de ‘Último Round'

Horarios del mundo para ver UFC Fight Island 3: Robert Whittaker vs. Darren Till

País Preliminares Estelares

Perú 17:00 21:00

España 00:00 02:00

México 17:00 21:00

Chile 18:00 22:00

Ecuador 17:00 21:00

Colombia 17:00 21:00

Argentina 19:00 23:00

Uruguay 19:00 23:00

Paraguay 19:00 23:00

Venezuela 18:00 22:00

EE.UU. (EDT) 18:00 22:00

EE.UU (PDT) 15:00 19:00

Brasil 20:00 00:00

Costa Rica 16:00 20:00

Canales para ver Whittaker vs. Till por UFC Fight Night?

España: DAZN

Estados Unidos: PPV, ESPN + y UFC Fight Pass.

México: ESPN (Preliminares) y FOX Sports.

Chile: FOX Sports.

Argentina: ESPN y ESPN 2.

Perú: ESPN y ESPN 2.

Ecuador: ESPN y ESPN 2.

Colombia: ESPN y ESPN 2.

Uruguay: ESPN y ESPN 2.

Paraguay: ESPN y ESPN 2.

Costa Rica: FOX Sports.

Guatemala: FOX Sports.

Puerto Rico: FOX Sports.

Venezuela: ESPN y ESPN 2.

Bolivia: ESPN y ESPN 2.

