Pese a a que el Real Madrid salió nuevamente campeón de La Liga de España y continúa con vida en la Champions League, la situación de Gareth Bale en la ‘Casa blanca’ sigue siendo un tema que levanta atención de medios y aficionados.

El jugador galés no se siente cómodo en el Real Madrid. Varias muestras de falta de motivación y desinterés por parte del futbolista han aumentado los rumores de una mala relación entre Bale y el técnico Zinedine Zidane. El volante Toni Kroos fue consultado al respecto y no tuvo pelos en la lengua.

“La realidad es que es una situación insatisfactoria para todos. A Bale no lo ficharon para jugar tan poco como ahora. Creo que en principio quería irse el verano pasado y que el club le dijo que sí a y luego otra vez que no. No sé si todavía está un poco enfadado por eso, no lo sé realmente. Pero es verdad que es un tema difícil”, señaló Kroos en entrevista con el medio Sky de Alemania.

“Pero tampoco hay que darle tanta importancia, todo está bien en el equipo y Bale nos ayudó a ganar muchas cosas estos últimos seis años”, agregó el alemán como para ponerle paños fríos al asunto.

Sobre su llegada al Madrid, Kroos relató cómo tomó esa gran decisión en su carrera hace 6 años. “El Manchester tenía interés antes del Mundial y estábamos cerca, pero mi agente me llamó y me dijo lo del Madrid. Y cuando aparece el Madrid, al Manchester le pones atrás en la fila. Luego en el Mundial Löw me dijo que si me iba al Madrid y se lo conté. Él se alegró y me dijo que no había problema si tenía que negociar algo durante la competición”, sostuvo.

